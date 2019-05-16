Советы медиков, как избежать заболевания менингококковой инфекцией

Менингит – это воспаление мягких оболочек головного мозга, объединяет группу заболеваний, протекающих в тяжелой форме от гнойного, менингококкового менингита до менингококкового сепсиса.

Руководитель Департамента охраны общественного здоровья города Нур-Султана Байгабулов Садвакас озвучил основные меры профилактики менингококковой инфекции, передает Zakon.kz.

Менингит – это воспаление мягких оболочек головного мозга, объединяет группу заболеваний, протекающих в тяжелой форме от гнойного, менингококкового менингита до менингококкового сепсиса.

Самой опасной из вышеуказанных инфекций считается менингококковая инфекция, так как скоротечна и может вызывать тяжелые осложнения, такие как острая почечная недостаточность, отек головного мозга и легких, параличи, эпилепсия. Не надо путать с вирусным менингитом, который протекает преимущественно в легкой форме.

Распространение менингококковой инфекции происходит при разговоре, чиханье, кашле. Способствует заражению тесный контакт между людьми, особенно в закрытом помещении, а также ослабленная иммунная система человека. Менингококковая инфекция характеризуется сезонностью, число заболевших в сырое и холодное время года увеличивается.

Источником возбудителя менингококковой инфекции является заболевший человек. Излюбленное место локализации – носоглотка человека, отсюда понятие носительство инфекции. И соответственно менингококковая инфекция передается от носителя инфекции к здоровому человеку воздушно-капельным путем, и в лучшем случае менингококк может остаться на короткое время в носоглотке здорового человека, а в худшем проникнуть в кровь.

В текущем 2019 году в Нур-Султане не было зарегистрировано случаев менингококковой инфекции среди жителей. В 2018 году в столице переболели 9 человек этой инфекцией, из них 2 детей, а 13 человек с гнойным менингитом, в том числе 6 детей.

Следует знать, что все виды менингитов лечатся, в том числе и тяжелые его формы. Важна ранняя госпитализация и в большинстве случаев при своевременном лечении прогноз благоприятен, летальные исходы возможны при осложнениях в случае позднего обращения за медицинской помощью.

Помните – при тяжелых формах менингита счет идет не на часы, а на минуты. Так как в отдельных случаях уже через несколько часов после начала болезни из-за молниеносного течения (6-12 часов) человек погибает, не успевая получить лечения.

При появлении следующих опасных для жизни признаков немедленно обратиться за медицинской помощью:

появление интенсивной головной боли, тошноты и рвоту на фоне простуды, ветрянки, кори, паротита, краснухи, лихорадки;

боли в спине и шее, усиливающиеся при движении головы, на фоне высокой температуры 38-40 °С;

сонливость, спутанное сознание;

судороги любой интенсивности и любой продолжительности;

у детей первого года жизни – лихорадка, монотонный плач, выбухание родничка;

любая (!!!) сыпь на фоне повышенной температуры.

Основные меры профилактики: менингококк быстро погибает во внешней среде и для его гибели достаточно проветривать и проводить влажную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств, исключать скученность и переуплотненность, избегать места скопления людей.

Существует специфическая профилактика против менингококковой инфекции – это вакцинация! Она преимущественно проводится паломникам, выезжающим на Хадж.

Важно не заниматься самолечением и при первых симптомах обратиться за медицинской помощью, что бы избежать серьезных осложнений.

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