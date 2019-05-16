Токаев впервые примет гостей АЭФ в новом качестве

Немалая часть гостей приедет поприветствовать лично президента страны.

Астанинский экономический форум – это своего рода боевое крещение для второго президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, которому впервые предстоит стать хозяином статусного мероприятия с участием финансовой элиты планеты, считает Аслан Даулетов.

16-17 мая в столице Казахстана Нур-Султане пройдет Астанинский экономический форум, гостями которого станут крупнейшие игроки финансового мира — инвестиционные банкиры, выдающиеся экономисты, руководители крупных корпораций. Достаточно упомянуть, что в числе подтвердивших свое участие финансистов будут заместитель председателя Федеральной резервной системы США Стэнли Фишер, директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард, лауреат Нобелевской премии по экономике 2018 года Пол Ромер, а также председатель правления "Сбербанка" Герман Греф. Но примечателен АЭФ-2019 не только этим. Статусных гостей впервые в новом качестве будет встречать второй президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Едва ли можно вспомнить большое количество экономических площадок на постсоветском пространстве, которые бы собирали такое большое количество статусных финансовых игроков. Пожалуй, на ум приходят разве что Петербургский международный экономический форум и, пожалуй, аналогичная диалоговая площадка во Владивостоке.

Впрочем, АЭФ ничуть не уступает этим площадкам по уровню и масштабу дискуссии, которая разворачивается в дни проведения форума. За 11 лет существования экономического форума, основы которого закладывал первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, АЭФ стал одной из крупных площадок для обсуждения вопросов развития мировой экономики и финансовой системы.

В этом году форум примечателен двумя моментами. Первый — это сформулированные темы для дискуссии между участниками. "Вдохновляющий рост: люди, города, экономики" — деловая программа форума включает в себя современную повестку в диапазоне от инноваций в зеленой экономике (как мы помним, Казахстан заявлял дискуссию вокруг этой темы еще во времена EXPO) до сессии "Вовлечение гражданского общества в экономику благополучия".

Второй момент, на который стоит обратить внимание — это своего рода боевое крещение для второго президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, которому впервые предстоит стать хозяином статусного мероприятия с участием финансовой элиты планеты. Отчасти по этой причине статус мероприятия, начиная с марта нынешнего года статус экономического форума в Нур-Султане вырос на порядок — об этом можно судить хотя бы по тому, как затерялся Герман Греф на сайте форума в разделе "участники". Шутка ли, в числе участников Нобелевские лауреаты и крупнейшие инвестиционные банкиры планеты.

Конечно, и Токаев понимает, что немалая часть гостей приедет поприветствовать лично второго президента страны — недаром же на каждой из своих встреч внутри страны и за ее пределами он подчеркивает, что для Казахстана крайне важно развивать инвестиционный климат. И предлагает возложить на чиновников ответственность за его сохранение.

- Основа экономического роста и благополучия регионов – это инвестиции. Привлекательным инвестиционным потенциалом обладают наши свободные экономические зоны, в частности, СЭЗ "Морпорт Актау". Большие перспективы перед страной открывает также развитие туризма, — подчеркивал президент еще в начале апреля в Мангистауской области.

При этом, за первый квартал 2019 года чистый приток прямых иностранных инвестиций в Казахстан составил 2,4 млрд долларов США. Согласно данным Национального банка республики, приток капитала был обеспечен погашением иностранными аффилированными компаниями своих долговых обязательств перед казахстанскими предприятиями и реинвестированием доходов нерезидентов.

- Следует констатировать, что интерес иностранных инвесторов присутствует, а в деньгах — увеличивается. Так, если валовый приток прямых иностранных инвестиций в РК по итогам 2016 года составил 15,7 млрд долларов, то в 2017 году он увеличился до 20,6 млрд долларов, а в 2019 году составил 24,7 млрд долларов США, — привел статистику эксперт аналитического центра Ассоциации финансистов Мерей Исабеков.

Также из платежного баланса страны за 2018 год следует, что дивиденды и распределенная прибыль в первичных доходах составила 8,8 млрд долларов США, из которых были реинвестированы 6,9 млрд долларов.

- Более того в декабре 2018 года был опубликован доклад Boston Consulting Group по Центральной Азии "Один регион, множество возможностей". В документе говорится, что Казахстан в течение следующих 10 лет может увеличить объем привлекаемых ПИИ до 100 млрд долларов, в том числе в несырьевые отрасли до 40 млрд долларов США, — рассказывает эксперт аналитического центра АФК. — Также напомним, что Казахстан занял 28-е место среди 190 стран в рейтинге Doing Business 2019, существенно улучшив свои позиции по сравнению с 77-м местом в 2015 году, что также свидетельствует о значительном улучшении инвестиционного климата в стране. К тому же суверенные рейтинги Казахстана от "большой тройки" агентств находятся на инвестиционном уровне.

Помимо всего прочего Касым-Жомарт Токаев провозгласил, что намерен использовать "накопленный ресурс международного доверия к Казахстану для привлечения в страну инвестиций и укрепления сотрудничества со всеми заинтересованными странами в интересах всех граждан".

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