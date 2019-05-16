Алматинские полицейские приглашают посетить акцию "Приемная на дороге"

Горожане смогут встретиться с руководством алматинской полиции в режиме "face to face" и задать любые вопросы, касающиеся работы ОВД.

Полицейские Алматы приглашают горожан принять участие в акции "Приемная на дороге", сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу городского Департамента полиции.

- Если у вас имеются вопросы касательно дорожной безопасности, миграционного законодательства, в том числе в части оказания государственных услуг по регистрации автотранспорта, выдачи водительских удостоверений, паспортов и удостоверений личности, организации дорожного движения, переоборудования транспортных средств, уплаты штрафов за административные правонарушения, жалобы, нарекания на действия сотрудников дорожно-патрульной полиции, работы участковых и школьных инспекторов, природоохранной полиции и другие вопросы, касающихся деятельности полиции Алматы, то приглашаем вас принять участие в полицейской акции "Приемная на дороге", которая состоится 17 и 18 мая 2019 года в Алматы, – говорится в анонсе, распространенном пресс-службой ДП Алматы.

В ведомстве уточнили, что руководство ДП Алматы будет проводить личный прием граждан, и посетив акцию, можно будет задать любые интересующие вас вопросы, касательно работы ОВД и получить на них квалифицированные ответы. Также, на месте можно будет подать письменное заявление и проверить свое авто на наличие штрафов за нарушения ПДД.

Автобусы, оформленые информационной надписью "Приемная на дороге", "Жолда қабылдау" будут ждать вас 17 и 18 мая с 9.00 до 19.00 часов.

Места локации:

1. входная площадка ТРЦ "MEGA Alma-Ata" (ул. Розыбакиева, 247а)

2. входная площадка "MEGA Park" (ул. Макатаева, 127/1).

3. территория СпецЦона-2 (ул. Майлина, 85) .

Телефон "горячей линии" 8-747-080-01-56.

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