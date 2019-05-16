В столице состоится турнир по теннису "BAQ Open" для представителей СМИ

В рамках подготовки к турниру в четырех городах будут проведены бесплатные мастер-классы.

22-23 июня в городе Нур-Султан состоится теннисный турнир BAQ Open для представителей СМИ.

С радостью сообщаем, что уже открыт прием заявок. Чтобы подтвердить свое участие в соревнованиях, вам необходимо перейти по ссылке, скачать форму заявки, заполнить ее и отправить на адрес: a.omarova@ktf.kz

Обратите внимание, что для участия в турнире необходимо предоставить рабочее удостоверение, либо письмо от организации в которой вы работаете.

Объявляем, что все участники соревнований получат 50% скидку на аренду кортов для подготовки к турниру в период с 15 мая по 22 июня. Для этого журналисту нужно предъявить свое рабочее удостоверение, либо письмо от организации в которой он работает.

Скидка действует в городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент и Актобе.

Те журналисты, которые не проживают в городе проведения турнира "BAQ Open" (Нур-Султан), получат бесплатное проживание в городе за счет Федерации Тенниса Казахстана в период с 22 по 23 июня.

В рамках подготовки к турниру 26 мая 2019 года во всех вышеперечисленных городах будут проведены бесплатные мастер-классы.

По всем вопросам обращаться по следующим контактам:

- Алия Омарова (7028427747),

- Валерия Борисова (7073824100)

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