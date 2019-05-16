Зампремьера Госсовета КНР: Казахстан произвел на меня хорошее впечатление

Построение добрососедских отношений с Китаем – один из важнейших приоритетов внешней политики Казахстана.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял заместителя премьера Госсовета КНР Хань Чжэн, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Президента РК.

Глава государства выразил уверенность в том, что визит Хань Чжэна в Казахстан будет способствовать укреплению двусторонних торгово-экономических отношений.

Касым-Жомарт Токаев, поздравив собеседника с успешным проведением форума "Один пояс, один путь", отметил, что идея Си Цзиньпина о возрождении Великого Шелкового пути получила поддержку международного сообщества и доказала свою состоятельность.

Президент Казахстана высказал мнение, что недавняя встреча Елбасы Нурсултана Назарбаева с председателем КНР и достигнутые на ней договоренности стали значимым шагом на пути укрепления всестороннего стратегического партнерства между двумя странами.

- Построение добрососедских отношений с Китаем – один из важнейших приоритетов внешней политики Казахстана. Политические, торгово-экономические и культурно-гуманитарные связи между нашими странами представляют собой образец взаимовыгодного и эффективного межгосударственного взаимодействия. Китай является крупнейшим внешнеторговым партнером Казахстана. Объемы двусторонней торговли демонстрируют поступательный рост, - сказал глава государства.

В свою очередь заместитель премьера Госсовета КНР отметил, что это его первый визит в Казахстан, и наша страна произвела на него очень хорошее впечатление.

- За годы независимости Казахстан стабильно развивается, экономика страны растет. Мы искренне рады развитию наших взаимоотношений, - заключил Хань Чжэн.

В ходе встречи также были рассмотрены вопросы реализации совместных казахстанско-китайских проектов, увеличения объемов казахстанского экспорта органической сельхозпродукции, использования трансграничных рек, развития туризма.

Особое внимание было уделено сотрудничеству в транспортно-логистической сфере. В частности, обсуждены перспективы использования потенциала совместного терминала в порту Ляньюньган и сухого порта в СЭЗ "Хоргос - Восточные ворота", увеличения объема транзитных контейнерных перевозок.

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