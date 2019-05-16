Алматинские курсанты привели в порядок могилы фронтовиков

Мероприятие проведено в рамках ежегодной военно-патриотической акции «Никто не забыт, ничто не забыто».

Более 50 курсантов были заняты на уборке могил участников Великой Отечественной войны на территории центрального кладбища Алматы, сообщает Zakon.kz.

В рамках ежегодной военно-патриотической акции «Никто не забыт, ничто не забыто» курсанты Алматинской военно-теxнической школы провели работу по очистке территории после зимы, в том числе привели в порядок могилы фронтовиков.

- Ухаживая за местами захоронения, наши воспитанники отдают должное тем, кто защищал Родину, - отметил директор Алматинского филиала Военно-технической школы полковник Мирас Жильгилдин. - Это порыв души молодого поколения, который мы приветствуем. Это говорит о преемственности, уважении к тем, кто отдал жизнь за нашу Родину. Этой акцией мы показываем еще живущим ветеранам, что наша молодежь помнит их ратные подвиги, мужество, стойкость, проявленные ими на поле брани и никогда не забывают о том, что сделали наши деды ради их светлого будущего.

За подвиги в Великой Отечественной войне около 500 казахстанцев были удостоены звания Героя Советского Союза, 110 казахстанцев награждены орденом Славы трех степеней. Погибли в боях, умерли от ран и болезней, пропали без вести и не вернулись из плена 630 тысяч человек.

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