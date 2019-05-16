Дым от возгорания на полигоне близ Алматы не представляет угрозы

Открытых очагов пламени нет.

О текущей ситуации на городском полигоне, где горели мусор и бытовые отходы, рассказали Zakon.kz в компании, занимающейся утилизацией отходов на этом полигоне.

- Полигон твердых бытовых отходов расположен на территории Алматинской области, Карасайского района, в 28 км от г.Алматы, в 2,3 км севернее автодороги Алматы - Бишкек. На сегодняшний день полигон рекультивирован более, чем на 80%, что значит – более 80% всей используемой территории полигона законсервированы глиняным слоем, в соответствии с технологией утилизации отходов на открытых полигонах, - говорится в сообщении ТОО "KazWaste Converion".

Возгорание произошло 15 мая 2019 г. примерно в 15:00 ч. Такого рода возгорания для мусорных полигонов являются не редкими, в связи с чем существует специальный пожарный расчет и техника. Однако в среду сухая погода и сильный ветер резко усилили горение, и пожарный расчет не смог быстро локализовать возгорание.

16 мая собственными силами и техникой очаг возгорания был потушен. Открытых очагов пламени нет. В настоящее время ведутся работы по локализации очагов задымления.

Токсичные и промышленные отходы не принимаются на полигоне, поэтому дым от возгорания не представляет угрозы для людей и окружающей среды.

Обычно горючими компонентами полигона являются пластик, ПЭТ бутылки и бумага. С сентября 2018 года весь объем вывезенных отходов из Алматы подвергается сортировке на мусоросортировочном заводе. Таким образом на полигон завозятся отходы с минимальной долей пожароопасных компонентов.

- На полигоне установлен дополнительный круглосуточный пост наблюдения за ситуацией. Ситуация взята под контроль, локализация задымления происходит при содействии ДЧС города и области, мониторинг за состоянием загрязнения воздуха находится под контролем Департамента Экологии, - отметили в организации.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!