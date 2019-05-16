Около 1800-1900 квартир планируется выделить особо нуждающимся семьям столицы

Эти цифры озвучил Бахыт Султанов во время встречи с многодетными матерями.

Аким столицы Бахыт Султанов встретился с многодетными матерями. На встрече обсуждались вопросы обеспечения жильем и социальной поддержки семьям из социально уязвимой категории населения, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт на официальный сайт города Нур-Султан.

Вместе с акимом города во встрече принимали участие представители министерства здравоохранения, министерства труда и социальной защиты населения РК. В акимат пришли около 70 жительниц столицы, каждая из них смогла задать волнующий ее вопрос. По словам многодетных матерей, в первую очередь их интересуют вопросы выдачи бесплатного жилья, адресной социальной помощи, трудоустройства.

По данным акима столицы, за последнее время профильными управлениями проведена большая работа по социальной поддержке граждан. В результате составлена база данных особо нуждающихся семей, определены конкретные нужды и проблемы. Разработаны индивидуальные планы мер по поддержке каждой семьи.

Как отметил Бахыт Султанов, в столице в очереди на жилье стоят граждане, относящиеся к социально уязвимой категории населения, в том числе многодетные матери, малоимущие граждане и люди с ограниченными возможностями. За счет дополнительных средств им планируется выдать около 1800-1900 квартир.

- Будем стараться удваивать этот объем в последующие годы. Но все должно быть в рамках требований законодательства о выдаче жилья. Мы должны обеспечить муниципальным жильем малообеспеченные и особо нуждающиеся семьи, в том числе многодетные, – сказал он.

Бахыт Султанов отметил, что для каждой семьи, испытывающей трудности, будут определены инструменты поддержки, используя возможности программ "Дорожная карта занятости", "Дорожная карта бизнеса" и адресную социальную помощь. Также будут решаться вопросы граждан по трудоустройству.

- Мы поможем нашим гражданам в переобучении, либо в повышении квалификации с последующим трудоустройством по приоритетным для города направлениям, – отметил Бахыт Султанов.

Как отмечено в сообщении пресс-службы столичного акимата, все просьбы, которые озвучивались многодетными матерями, будут оперативно систематизированы и проанализированы. По каждому обращению будут даны разъяснения.

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