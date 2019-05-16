Актюбинским госслужащим приходится работать в тесноте

В области не соблюдаются нормативы.

В тесноте, да не в обиде. С таким принципом приходится работать рядовым актюбинским госслужащим. Руководители областных управлений не соблюдают нормативы размещения служебных кабинетов, приемных и комнат отдыха, передает Управление профилактики коррупции.

- Согласно нормам обеспечения площадями для размещения аппарата госорганов, утвержденными приказом Министра финансов РК №179 от 17 марта 2015 года руководителю областного департамента положено не более 25 квадратных метров служебного кабинета, а также не более 10 кв.метров комнаты отдыха и не более 10 кв.метров приемной. Заместителю руководителя департамента положено 20 кв.метров, который может обходиться без комнаты отдыха и приемной. А рядовой сотрудник должен располагаться на 7,5 кв.метрах, - говорится в сообщении.

Согласно итогам мониторинга, проведенного областным департаментом АДГСиПК руководители занимают больше положенного. В итоге страдают сотрудники, которым приходится работать в тесноте.

- У руководителя Западно-Казахстанского Межрегионального департамента КГиН МИР РК площадь служебного кабинета составляет целых 47 кв.метров, приемная 31 кв.метров, а комната отдыха 27 кв.метров, что на много превышает установленный лимит. В данном департаменте на широкую ногу размещены также сотрудники, площадь кабинетов которых превышает норму на 84 кв.метров. У руководителя Актюбинской областной территориальной инспекция АПК МСХ РК служебный кабинет на 12 кв.метров превышает норму и составляет 37 кв.метров с приемной на 12 кв.метров. Больше чем на 82 кв.метров служебного пространства занимают сотрудники инспекции, - привели пример в Управлении.

Также у их коллег по министерству, Актюбинской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира служебный кабинет руководителя составляет 47 кв.метров, приемная 15 кв.метров, при этом не хватка площадей у сотрудников 80 кв.метров. Руководитель департамента Комитета труда, социальной защиты и миграции МТиСЗН РК занимает 35 кв.метров служебного кабинета и 16 кв.метров приемной, когда есть нехватка площадей для сотрудников на 11 кв.метров.

- Не лучшим образом обстоят дела в департаменте охраны общественного здоровья по Актюбинской КООЗ МЗ РК, хотя они и арендуют помещения, площадь служебного кабинета руководителя данного госоргана составляет 45 кв.метров, приемной 22 кв.метров, что больше норматива на 20 и 12 кв.метров соответственно, тогда как для размещения сотрудников не хватает 56 кв.метров. Городское управление данного департамента также арендует служебный кабинет руководителя больше на 20 кв.метров. Такая же ситуация в департаменте экологии по Актюбинской области КЭРиК МЭ РК, здесь превышение нормы по площади приемной на 10 кв.метров, а кабинетов сотрудников на 48 кв.метров, - говорится в сообщении.

Кроме того, превышают норму и в Инспекции связи КТ МИиК РК по Актюбинской области, где предусмотрен служебный кабинет на 29 кв.метров и приемная на 16 кв.метров.

Если учесть тот факт, что все здания госорганов считаются государственным имуществом, неправильно будет когда одни госорганы занимают больше площади, а другие меньше, а то и арендуют у частных лиц, тем самым нерационально используется и площади, и бюджетные средства.

Если сейчас рядовые сотрудники работают по принципу "В тесноте, да не в обиде", в дальнейшем госорганы в целом должны перейти к работе по такому принципу и делиться излишними площадями с другими госорганами.

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