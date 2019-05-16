Дуров раскритиковал небезопасность WhatsApp

Он рассказал о попытках взлома со стороны ФБР.

Создатель мессенджера Telegram, российский предприниматель, программист Павел Дуров раскритиковал приложение WhatsApp за уязвимости в сфере безопасности, которые позволяют западным спецслужбам получать доступ к личным данным пользователей, передает ТАСС.

- Каждый раз, когда WhatsApp приходится исправлять критическую уязвимость в своем приложении, на ее месте появляется новая, - написал Дуров на платформе для ведения онлайн-дневников.

По его словам, "запустить приложение для безопасной связи из США нелегко".

- За неделю, проведенную нашей командой в США в 2016 году, было три попытки взлома со стороны ФБР. Все их проблемы с безопасностью хороши для слежки и выглядят, и работают как бэкдоры (программы скрытого удаленного администрирования), - отметил он.

14 мая газета Financial Times сообщила, что неизвестные устанавливали шпионское программное обеспечение на смартфоны пользователей с помощью звонков в приложении WhatsApp. Вредоносный программный код устанавливался, даже если абонент не брал трубку. После этого хакеры могли определять местоположения пользователей и получать информацию с их телефонов. Для атаки были уязвимы устройства на платформах iOS и Android. Представители WhatsApp подтвердили телеканалу Sky News факт кибератак. Компания заявила, что уязвимость приложения, из-за которой произошли инциденты, уже устранена, пользователям порекомендовали загрузить обновление приложения.

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