В Алматы по налоговой амнистии погасили недоимку на 681,3 млн тенге

По состоянию на 1 октября 2018 года имели налоговую задолженность на лицевых счетах 16 694 налогоплательщика.

В Алматы с момента начала налоговой амнистии - на 16 мая 2019 года 4 305 налогоплательщиков погасили недоимку в 681,3 млн тенге, по которым списаны пени на сумму 194,9 млн тенге, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ДГД города.

- По состоянию на 1 октября 2018 года имели налоговую задолженность на лицевых счетах 16 694 налогоплательщика (НП). Тем самым, 12 389 НП имеют возможность воспользоваться преимуществами проведения налоговой амнистии, - отметили в департаменте.

Как отмечается, для улучшения налогового администрирования проведения с февраля 2019 года во всех районных управлениях созданы комиссии по списанию с лицевого счета суммы пеней и штрафов при условии уплаты суммы недоимки.

Правила списания суммы пеней и штрафов при условии уплаты суммы недоимки разработаны в соответствии с Налоговым кодексом.

Согласно статье 57-1 Налогового кодекса установлено, что при условии уплаты налогоплательщиком в период с 1 октября 2018 года по 31 декабря 2019 года суммы недоимки, числящейся в лицевом счете по состоянию на 1 октября 2018 года, не признается налоговой задолженностью и не подлежит внесению в бюджет, а также подлежит списанию в порядке, установленном уполномоченным органом:

- сумма пени, числящаяся в лицевом счете налогоплательщика по состоянию на 1 октября 2018 года, а также начисленная на сумму указанной недоимки за период с 1 октября 2018 года до даты ее уплаты, включая день уплаты. При этом пеня списывается по тому виду налога и другого обязательного платежа в бюджет, по которому уплачена недоимка;

- сумма штрафа, наложенная за правонарушения в области налогообложения в соответствии с Кодексом РК об административных правонарушениях, числящаяся по состоянию на 1 октября 2018 года в лицевом счете налогоплательщика по тому виду налога и другого обязательного платежа в бюджет, по которому уплачена недоимка.

Списание пеней и штрафов, предусмотренное настоящей статьей, распространяется на случаи досрочного исполнения налогоплательщиком в полном объеме налогового обязательства по уплате налога или другого обязательного платежа в бюджет, срок уплаты которого по состоянию на 1 октября 2018 года изменен в соответствии с налоговым законодательством республики и законодательством о реабилитации и банкротстве.

Положения настоящей статьи не распространяются на налогоплательщиков, подлежащих мониторингу крупных налогоплательщиков; осуществлявших по состоянию на 1 октября 2018 года один или несколько из следующих видов деятельности:

недропользование, за исключением недропользователей, являющихся таковыми исключительно из-за обладания правом на добычу подземных вод, лечебных грязей;

производство подакцизной продукции;

- физических лиц, за исключением налоговой задолженности, образовавшейся в связи осуществлением предпринимательской деятельности, деятельности частного нотариуса, частного судебного исполнителя, адвоката, профессионального медиатора.

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