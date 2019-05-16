Международный канал сбыта краденых телефонов пресечен полицейскими Алматы

Два молодых предпринимателя из Ташкента скупали оптом ворованные гаджеты и перепродавали их у себя на родине.

Полицейскими Алматы пресечен международный канал сбыта краденых телефонов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу городского Департамента полиции.

Оперативники вычислили двух скупщиков, которые оказались гражданами Узбекистана. Согласно данным сыщиков, они увозили телефоны к себе на родину с целью дальнейшей перепродажи.

- При задержании у подозреваемых мужчин было обнаружено и изъято 20 мобильных телефонов, каждый из которых числиться в нашей базе, как похищенный. Выяснилось, что 20-летние предприниматели из Ташкента уже не впервые приезжают "отовариваться" в Алматы. Причем, приобретали товар, добытый преступным путем, всегда у одного человека. У себя в стране они имеют законные точки, где продают мобильные телефоны. Естественно, так им удобно, скупать подешевле, затем перепродавать дороже. Молодые люди сознались, что знали о том, что телефоны краденые, так как покупали без каких-либо документов, - рассказал начальник Управления криминальной полиции ДП Алматы Есен Искаков.

Сейчас оба подозреваемых привлечены к уголовной ответственности по ст.196 УК РК "Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем".

Что касается сбытчиков краденых гаджетов, то ими оказались два продавца б/у телефонов в ТЦ "Мегатау". Как выяснилось, одна из подозреваемых – женщина 1988 года рождения, неоднократно сбывала краденые телефоны, вышеуказанным "коллегам" из солнечного Узбекистана. Второй же, мужчина 1989 года рождения, похоже, ступил на криминальную дорожку впервые.

- На этот раз 19 из 20 изъятых у скупщиков из Ташкента телефонов были проданы именно подозреваемой гр.П., и только один телефон продал им подозреваемый - гр. Д. Вот так, продал один телефон без подтверждающего документа и принял статус "подозреваемого" в уголовном деле. Ведь постоянно проводим профилактические мероприятия и доводим всю ответственность за подобные преступные деяния. Однако алчность некоторых граждан порождает преступление и наказание, соответственно. За неоднократность совершенных противозаконных деяний, подозреваемая гр. П. привлечена к уголовной ответственности по ч.2 ст. 196 УК РК", - дополнил подполковник Искаков.

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