Участие женщины в выборах президента РК вызывает интерес у наблюдателей из стран СНГ

Международные наблюдатели хотят максимально охватить ход избирательной кампании в различных регионах РК.

Члены ЦИК РК встретились с группой международных наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи (МПА) СНГ, на которой были обсуждены все этапы избирательной кампании, также им рассказали об основных изменениях в выборном законодательстве, внесенных в 2017-2018 г.г., в том числе о положениях, касающихся предвыборной агитации и финансирования избирательной кампании, передает корреспондент Zakon.kz.

Как сообщила после заседания представитель структурного подразделения МПА СНГ "Международный институт мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан" Екатерина Голоулина, их группа будет осуществлять долгосрочное и краткосрочное наблюдение за выборами президента в РК.

- Мы понимаем уникальность текущей избирательной компании и с точки зрения тех новелл, которые были внесены в избирательное законодательство в 2017-2018 г.г., и с точки зрения представительности кандидатов, разнообразия политических партий и движений, в том числе впервые в президентской компании участвует женщина, поэтому мы заинтересованы в том, чтобы максимально охватить ход избирательной кампании в различных регионах РК, - сказала она.

Представитель организации добавила, что группа международных наблюдателей МПА СНГ достаточно мобильная, но пока ее окончательный состав еще не сформирован. Он будет укомплектован ближе к дню выборов.

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У нас достаточно мобильные группы. Это 2-3 человека. Я имею в виду на долгосрочный мониторинг. Порядка 6-ти регионов мы затронем. Краткосрочный мониторинг - это представители верхних, нижних палат парламентов, поскольку мы еще не получили полностью ответы, то есть у нас сформирована сейчас 2/3 группы, общую численность, окончательную, я сказать сейчас не могу, но это порядка 30 человек. В каждом из регионов будет по несколько маршрутов. Мы предполагаем, что вместе с этими регионами охватим еще достаточно большое количество избирательных пунктов, на которых осуществляется мониторинг. Группа, как правило, делится на несколько групп, которые работают по индивидуальному маршруту и, таким образом, это позволяет нам сделать максимальный охват. На каждом маршруте каждая группа посещает до 15-ти избирательных участков, - проинформировала Голоулина.

По ее словам, это достаточно широкий охват.

- Это широкий охват, вдобавок во время краткосрочного мониторинга, то есть в день выборов мы осуществляем наблюдение на избирательных участках, находящихся за пределами РК: России, Молдавии, Азербайджане, Армении и Кыргызстане. Информация о том, как происходило волеизъявление граждан и как это осуществлялось голосование вне территории РК, тоже ложится в состав нашего заключения. Предполагаем, что мы в общей сложности охватим порядка 9-ти регионов РК и, это составит около 50%. По итогам мониторинга мы сделаем заключение, - пояснила она.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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