Странам ЕАЭС предложили выходить на рынки Китая и ЕС

Самое главное в любом интеграционном процессе дать свободу торговле и услугам.

Странам Евразийского экономического союза необходимо совместно создать свободные торговые отношения с крупными игроками как Китай и Европейский союз. Об этом на пленарном заседании XII Астанинского экономического форума заявила ведущий экономист департамента по финансам, конкурентоспособности и инновациям Регионального представительства Всемирного банка в Центральной Азии Стефка Славова, передает корреспондент Zakon.kz.



- Самое главное для ЕАЭС создать свободные торговые отношения с крупными игроками. У вас Китай большой игрок и еще другой большой торговый партнер ЕС. Я понимаю, геополитически сейчас, наверное, это невозможно из-за санкций и того, что происходит. Но все меняется. Через 5-10 лет может быть иначе для будущего развития, - заявила Славова на заседании "Евразийский экономический союз для бизнеса: Инвестиционные ожидания, возможности, перспективы".

Она добавила, что самое главное в любом интеграционном процессе дать свободу торговле и услугам.

- Я смотрела данные. ЕАЭС - только 2% из ВВП мировой экономики. То есть союз из 80 млн человек - большая торговая зона, огромная возможность для малого и среднего бизнеса, а также крупного бизнеса. Но сам по себе маленький игрок. До сих пор. Чтобы улучшить свою значимость нужно вместе как союз искать выход на экспорт с другими странами, надо делать свой бизнес климат лучше, упрощать конкуренцию, чтобы не было протекционизма, - объяснила Славова.

В свою очередь, по мнению директора департамента развития предпринимательской деятельности Евразийской экономической комиссии Галии Джолдыбаевой, для усиления духа состязательности внутри стран-участниц нужно создать рейтинг интеграционных процессов в ЕАЭС.



- Мы все прекрасно знаем, что когда есть дух состязательности, то эта работа происходит более эффективно и интенсивно. Мы взяли все пять стран членов союза и показали такую картину. Я знаю, как составляется рейтинг Всемирного банка Doing Business. С каждым годом мы работали и усилили эту позицию. Если Всемирный банк оценивает страны, почему же не взяться за оценку интеграционным процессам в ЕАЭС? Почему бы не давать оценку интеграционным объединениям для того чтобы началась состязательность, - отметила Джолдыбаева.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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