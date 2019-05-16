В Казахстане пройдет очередная акция "Приемная на дороге"

За два дня акции в апреле поступило порядка 18 тысяч обращений.

17 и 18 мая 2019 года в Казахстане пройдет очередной этап акции "Приемная на дороге", передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МВД Республики Казахстан

Руководители департаментов полиции, начальники административной полиции, местной и миграционных служб ответят на интересующие вопросы жителей в местах массового посещения граждан (центральные площади, площадки у торгово-развлекательных центров, вблизи СпецЦОНов и ЦОНов) в специальных "мобильных" приемных.

Во время акции у граждан есть возможность напрямую, без предварительной записи обратиться к руководству полиции для решения своих неотложных вопросов.

Кроме того, организована работа телефонных "горячих линий", по которым также можно получить ответы на вопросы, касающиеся проблем дорожной безопасности и миграционного законодательства.

Узнать места проведения указанных мероприятий и номера телефонов "горячей линии" можно на официальном портале МВД по ссылке, подпорталах департаментов полиции, а также по телефону +7 (7172) 437613.

Ранее подобная акция прошла 5 и 6 апреля, по республике действовало 250 мобильных пунктов приема граждан. За два дня акции в "Приемную на дороге" поступило порядка 18 тысяч обращений.

"Приемная на дороге", инициированная МВД, была востребована гражданами и данная акция – одно из направлений перехода полиции на новую модель взаимодействия с населением.

В связи с этим, по поручению министра Ерлана Тургумбаева, территориальные органы внутренних дел будут проводить мобильный прием граждан ежемесячно.

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