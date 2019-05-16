Два иностранца угнали джип в Алматы

Полиция задержала Toyota Land Cruiser Prado уже в области.

Двух иностранцев задержали по подозрению в угоне внедорожника в Алматинской области, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

На автодороге Алматы - Бишкек дорожная полиция задержала угнанный в Алматы внедорожник Toyota Land Cruiser Prado.

В ночь с 15 на 16 мая в полицию поступило сообщение об угоне автомашины Toyota Land Cruiser Prado. На установление местонахождения внедорожника полицейские области объявили план "Перехват" и задержали авто на 95 км республиканской трассы Алматы - Бишкек.

В задержанной автомашине оказались двое мужчин. Один из них является гражданином России, второй - Таджикистана. Подозреваемые заявили, что авто купили в Алматы за наличные деньги у малознакомого мужчины.

В итоге автомашину вместе с задержанными доставили в Алматы, передав городской полиции. Являются ли задержанные автоугонщиками либо они действительно оказались жертвой мошенника, предстоит выяснить алматинским полицейским.

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