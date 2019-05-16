У Олега Газманова диагностировали опухоль
О раке голосовых связок исполнитель рассказал Лере Кудрявцевой во время телешоу.
Фото : oren.ru16 мая 2019, 18:51
Российский певец Олег Газманов признался, что несколько лет назад медики поставили ему страшный диагноз — рак голосовых связок. Артист рассказал, что известие о таком недуге стало настоящим шоком для него, сообщает сайт KP.RU.
Такие признания Газманов сделал в шоу "Секрет на миллион" с Лерой Кудрявцевой. Певец рассказал, что, узнав о болезни, он не стал опускать руки. Победить недуг он смог в том числе с помощью семьи — жены Марины и детей.
Выпуск с участием артиста выйдет 18 мая. В нем артист расскажет о диагнозе и назовет имя человека, который спас его от тяжелой болезни.
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