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У Олега Газманова диагностировали опухоль

О раке голосовых связок исполнитель рассказал Лере Кудрявцевой во время телешоу.

Фото : oren.ru16 мая 2019, 18:51

Российский певец Олег Газманов признался, что несколько лет назад медики поставили ему страшный диагноз — рак голосовых связок. Артист рассказал, что известие о таком недуге стало настоящим шоком для него, сообщает сайт KP.RU.

Такие признания Газманов сделал в шоу "Секрет на миллион" с Лерой Кудрявцевой. Певец рассказал, что, узнав о болезни, он не стал опускать руки. Победить недуг он смог в том числе с помощью семьи — жены Марины и детей.

Выпуск с участием артиста выйдет 18 мая. В нем артист расскажет о диагнозе и назовет имя человека, который спас его от тяжелой болезни.


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