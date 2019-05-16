Алия Назарбаева призвала уделять больше внимания экологии в школах

По мнению спикера, необходимо привлечение высококвалифицированных педагогов со смежными специальностями.

16 мая в рамках XII Астанинского экономического форума прошла панельная сессия на тему "Создание инновационных экосистем для зеленого роста: наука, образование и технологии", на которой выступила Алия Назарбаева, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу IGTIC.

В панельной сессии приняли участие вице-министр энергетики РК Сабит Нурлыбай, председатель президиума Ассоциации экологических организаций Казахстана Алия Назарбаева, руководитель Международного центра зеленых технологий и инвестиционных проектов Рапиль Жошыбаев, гендиректор международного агентства по возобновляемым источникам энергии Аднан Амин, управляющий директор Dena Кристина Хаверкамп, руководитель Национального энергетического управления Orkustofnun Гудни Йоуханнессон и другие.

"Зеленая экономика" призвана улучшить благосостояние и комфортное проживание людей, при этом улучшая состояние окружающей среды и снижая дефицит природных ресурсов. В свою очередь, формирование "зеленой экономики" требует подготовки профессиональных кадров, которая уже осуществляется в зарубежных странах. К области исследований так называемых "зеленых рабочих мест" стремительно растет интерес во всем мире.

- Мы понимаем, что сегодня образование нуждается в привлечении в школы высококвалифицированных кадров, имеющих не только педагогическое образование, но и подготовку по смежным направлениям. Cегодня хотелось бы сделать акцент на роли "экологического" образования и его влияния на обеспечение "зеленого" роста. Опыт показывает, что полученные знания, в том числе и фундаментальные, служат залогом интенсивной индустриализации. Но не стержнем формирования экологической осознанности, - сказала Председатель президиума Ассоциации экологических организаций Казахстана Алия Назарбаева.

Нужно увеличить количество мест в вузах по специальности "инженер", а также создать экологичные рабочие места и достойные условия труда. Так, из более чем 130 тысяч выпускников вузов Казахстана только 546 человек получили дипломы по специальностям, связанным с экологией.

Также Алия Назарбаева отметила, что необходимо ускорить процесс качественных реформ в системе подготовки профессиональных кадров и выработать согласованные действия правительства, работодателей и бирж труда, а также филантропов с акцентом на создание экологически безопасных и достойных условий труда.

Участники панельной сессии обсудили возможность приложения совместных усилий для подготовки новых кадров со стороны правительства, работодателей и бизнес-среды, вузов.

В частности, ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) заверила, что готова служить лабораторией для стран по разработке и осуществлению эффективной политики, способствующей внедрению более экологически чистых технологий и инвестиций в интересах улучшения жизни.

- Доступ к знаниям и потоки информации очень важны, поскольку реальные чрезвычайные ситуации в области окружающей среды требуют радикального изменения взглядов и практики, - заявила основатель Всемирного Фестиваля Земли Мария Ребекка Баллестра.

Наряду с образовательными инициативами, спикеры обсудили возможность реализации "зеленых" стартапов и творческих проектов. Как отмечает, Президент и генеральный директор Сеть глобальных инноваций (NGIN), Соучредитель, Инкубатор Cleantech, в Лос-Анджелесе, Фред Уолти, предпринимательские методы и инновационные экосистемы могут быть применены для решения самых сложных проблем в мире. Сегодня глобальные мегаполисы должны сбросить оковы традиционного мышления и принять риск, инвестиции, гибкость и рост, которые сделают стартапы успешными.

Инновации стимулируют экономическое развитие во всем мире. Современные мегаполисы должны создать среду, привлекающую новаторов и тех, кто принимает риски, и затем обеспечивать их культурой, ресурсами и политикой, которые превратят идеи в рабочие места и более умную жизнь.

По итогам панельной сессии Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов подписал меморандумы о сотрудничестве с Евразийским банком развития, Глобальным Фестивалем Земли, а также с немецкими компаниями Deutsche Energie-Agentur (Dena) Deutsche Energie-Agentur (Dena) и "Globex".

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