Техдиректор KazWaste Conversion назвал лучший способ профилактики ЧП на полигоне Айтей

Разрабатываются и внедряются инновационные способы утилизации отдходов.

Технический директор ТОО KazWaste Conversion Нурлан Иманбеков прокомментировал инцидент на мусорном полигоне Айтей в Карасайском районе Алматинской области, передает Zakon.kz.

Как объяснил эксперт, основным источником самовозгорания на полигоне является метан, который образовывается из-за накопления пищевых отходов в совокупности с другими отходами, что является естественным процессом разложения, который происходит за счет химических реакций и солнечных лучей.

- Хочу отметить, что полигон Айтей принимает отходы с 1990 года, а это 10 млн м3 исторических захороненных отходов на сегодняшний день. В настоящее время объем принимаемых отходов составляет до 1500 тонн в сутки. Для предотвращения постоянных самопроизвольных возгораний с 2016 года проводится рекультивация открытых участков исторических захоронений. Было использовано более 280 тыс. м3 грунта, общая площадь рекультивированных участков составляет более 400 тыс. м2, то есть более 80% всей используемой территории полигона законсервированы глиняным слоем, в соответствии с технологией утилизации отходов на открытых полигонах. До конца 2020 года планируется биологический этап рекультивации – укладка слоем плодородной почвы и высадка многолетних трав и кустарников.

Иманбеков пояснил, что с учетом ввода в эксплуатацию мусоросортировочного завода с сентября 2018 года токсичные и промышленные отходы не принимаются на полигоне, поэтому дым от возгорания не представляет угрозы для людей и окружающей среды. Таким образом, после извлечения таких компонентов, как пластик, ПЭТ бутылки, бумага и картон, на полигон завозятся отходы с минимальной долей пожароопасных компонентов.

В течение последних суток очаг возгорания был потушен собственными силами и техникой. Открытых очагов пламени уже нет. В настоящее время ведутся работы по локализации очагов задымления и тления силами 50 единиц специализированной техники и более 100 человек аварийных служб и при содействии ДЧС города и области. Установлен дополнительный круглосуточный пост наблюдения за ситуацией. Мониторинг за состоянием загрязнения воздуха находится под контролем Департамента экологии.

- Случившийся 15 мая пожар в очередной раз показал, что требуется привлечение инвестиций для внедрения новых технологий утилизации отходов и защиты окружающей среды, так как отходы жизнедеятельности человека никогда не уменьшатся, наоборот, будут увеличиваться. Для предотвращения в будущем самовозгорания руководством компании разрабатывается бизнес-план по внедрению системы компостирования пищевых отходов, а также на территории полигона в перспективе планируются технологические изменения, которые дадут возможность улучшить цикл переработки и преобразование отходов в полезные ресурсы и материалы. Это:

1. плазменная переработка ТБО – газификация мусора, с целью применения его для получения пара и электроэнергии.

2. Получение альтернативного топлива путем измельчения, сепарации и обезвоживания ТБО.

3. Разложение тяжелых органических веществ на более легкие

4. Сбор свалочного газа

5. Производство строительных материалов из ТБО

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