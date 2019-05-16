Нургожин: Казахстан будет перенимать опыт создания венчурного рынка у Сингапура

Эта страна, по мнению управляющего директора АО "НУХ "Байтерек" Адиля Нургожина, лучше всех подходит: их венчурный капитал сформировался недавно.

Казахстан будет перенимать опыт создания венчурного рынка у Сингапура. Эта страна, по мнению управляющего директора АО "НУХ "Байтерек" Адиля Нургожина, лучше всех подходит: их венчурный капитал сформировался недавно, а технологический уровень этого процесса ушел не так далеко, как, например, в США. Об этом Нургожин рассказал в рамках сессии "Роль государства в развитии венчурного капитала", передает корреспондент Zakon.kz.

- Нам интересна Азия, потому что это произошло вот сейчас, недавно. В США это произошло 60-70 лет назад. Вы же видите, что там происходит. Они ракеты частные в космос запускают. Ну чтобы мы до них доросли - это далеко. Давайте работать с теми, у кого это сейчас получается. Опыт очень близкий, сейчас это происходило, уровень технологический не настолько далеко от нас ушел. Но при этом у них (Сингапур, Малайзия) крутые рынки, которые под 6-9% в год растут, - сказал он.

АО НУХ "Байтерек" ставит задачу выйти на рынок Юго-Восточной Азии со своими решениями и стартапами. А в идеале - научить казахстанских бизнес-ангелов инвестировать там, и тем самым приучить вкладывать деньги совместно с азиатскими инвесторами, обучаясь у них, перенимая финансовую культуру.

По мнению Нургожина, обучение возможно только через прямые инвестиции, и другого пути в этом бизнесе нет, потому как ни одна теория, ни Гарвард, ни Стэндфорд, не помогают.

- Нужны сделки, и на каждой сделке ты учишься. И чем больше сделок наклепаем, тем лучше. Мы можем много денег потерять, но на чем-то заработаем. И этот опыт близок нам. И это очень релевантно сейчас, а еще можно заработать денег, если инвестировать и туда, и сюда, и делать это на оба рынка. Я это вижу, потому что у меня есть портфельные компании там и здесь. Пытаюсь этих господ сюда затянуть, чтобы в казахские стартапы залили деньги. Они уже впечатлились, еще много где не были, но все посмотрят. Есть в Казахстане IT-шники неплохие, разработчики. Умниц и умников много. И с этим можно работать, - добавил он.

Историю становления венчурного капитала в Сингапуре рассказал управляющий партнер в Quest Ventures Джеймс Тан. В самом начале его страна тоже привлекала инвесторов извне. Причем ситуация осложнялась тем, что внутри государства сингапурцы говорят на 23 языках.

- Там было очень много талантливых сингапурских предпринимателей, но не было соответствующей экосистемы, которая бы позволяла им проявляться в полной мере. Казахстан и Сингапур находятся приблизительно в одинаковой позиции, когда мы только говорим о финансовом инвестировании, но очень часто этого недостаточно, когда к вам приходит предприниматель и говорит, что хочет получить финансирование на такой-то продукт. А отсутствие экосистемы не позволяет вам поддержать этого предпринимателя. Так вот, первый вопрос, который мы задаем нашим клиентам – существует ли инфраструктура для инвестирования. Потому что, если она отсутствует, то само движение к прогрессу будет очень сильно осложнено, - обратил внимание он.

Его коллега, заместитель генерального директора в Enterprise Singapure Эдвин Чоу добавил, что развитие венчурного рынка началось с того, что правительство Сингапура объявило, что в этой стране легко зарегистрировать компанию, а власти всячески поддерживают предпринимательскую деятельность. Так что компания Чоу построила свою работу на этих принципах.

- Мы взращиваем молодые кадры для того, чтобы не просто инвестировать средства, но инвестировать их именно в молодых и талантливых сингапурцев, которые могут вести за собой более широкие слои бизнеса. Мы знаем, что эти люди будут иметь хорошее, перспективное будущее, - сказал он.

Более того, по его словам, 10 лет назад предпринимательский талант сингапурцев не был готов к венчурным инвестициям, а потому была создана его компания, которая занималась образовательной деятельностью: объясняли бизнесменам, что такое венчурный капитал и как к нему подходить. Помимо этого, с 2003 года сингапурские студенты стали обучаться в зарубежных вузах, перенимать опыт в странах, более развитых с точки зрения венчурного капитала.

- Нам повезло, что мы нашли этих венчурных инвесторов и смогли сделать самые первые шаги. В итоге деньги, которые были вложены в молодых специалистов, окупились и преобразовались в целые грант-программы, в рамках которых выдавали финансовые ассигнации. Каждый проект - на сумму порядка 50 тыс. долл., и у нас был такой бенч-марк, чтобы на каждый вложенный доллар была инвестиция в размере 1 долл., позже проекты из 50 тыс. до 600 тыс. сингапурских долл. и далее. Вообще, достаточно легко получить эти финансовые ассигнования, это было одним из условий, - сказал Чоу.

Он обратил внимание, что в развитии венчурного капитала важно, чтобы акцент проектов делался на точные науки (инженерные науки, математика). И не просто запускать компанию, но и заниматься ее сопровождением. Ведь в случае успеха полученные знания и опыт помогут нарастить базу стартапов.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан.

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