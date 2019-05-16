Социальные проекты на 3 млрд тенге спонсирует ERG в этом году в Прииртышье

В акимате Павлодарской области прошла встреча главы региона с председателем совета директоров группы компаний ERG Александром Машкевичем, которые обсудили вопросы государственно-частного партнерства

ERG и акимат Павлодарской области заключили меморандум о взаимном сотрудничестве в реализации социально значимых проектов на 2019 год, передает корреспондент pavlodarnews.kz.

В акимате Павлодарской области прошла встреча главы региона с председателем совета директоров группы компаний ERG Александром Машкевичем, которые обсудили вопросы государственно-частного партнерства.

- Евразийская группа - одна из крупнейших в стране и мире компаний, которая занимает треть горно-металлургического сектора страны. Системообразующее предприятие региона, входящее в крупную компанию, вносит весомый вклад в развитие промышленного потенциала и обеспечивает занятость 22 500 человек только по Павлодарской области, - сказал аким области Булат Бакауов.

В прошлом году благодаря финансовой поддержке меценатов реализован целый ряд социальных и инфраструктурных проектов, среди них строительство 50-метрового плавательного бассейна олимпийского типа, канатная дорога на горе Мырзашокы, продолжается строительство выставочного зала музея в Павлодаре, завершается реконструкция набережной в Аксу. По традиции получают финансовую поддержку футболисты и волейболисты.

Сумма, выделяемая в рамках меморандума в 2019 году, составила 3 млрд тенге. Она будет направлена на строительство и ремонт социально значимых объектов - ремонт дорог области, установку уличного освещения, строительство дворовых спортивных площадок, футбольного манежа в Павлодаре.

В регионе идет строительство двух общежитий на 200 мест для Аксуского колледжа черной металлургии и Межрегионального центра подготовки кадров в Экибастузе. Часть средств направят на укрепление материально-технической базы Павлодарского колледжа цветной металлургии и Аксуского колледжа черной металлургии.

Александр Машкевич отметил, что Булат Бакауов болеет за павлодарцев и регион в целом.

- Он так хочет, чтобы область развивалась, и это мне нравится, - отметил председатель совета директоров. - Это наша родная земля, 25 лет я несу ответственность за людей. За последние годы проделана огромная работа, чувствуется наш вклад в экономику области и страны.

Аким области выразил благодарность руководству корпорации за поддержку и отметил показатель высокой социальной ответственности ERG.

За последние семь лет социальные инвестиции Евразийской Группы в Павлодарскую область превысили 17 млрд тенге.

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