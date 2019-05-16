Глава Казахстана встретился с делегацией ООН

Армида Алисджабана от имени делегации ООН поблагодарила Президента Казахстана за приглашение принять участие в работе Астанинского экономического форума и высказала готовность оказывать всемерную поддержку инициативам нашей страны.

16 мая Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с делегацией ООН в Нур-Султане, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Глава государства принял делегацию ООН, которую возглавила Исполнительный секретарь Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) Армида Алисджабана.

– Рад встрече с вами в городе Нур-Султане. Ваше участие от имени ООН в Астанинском экономическом форуме будет способствовать его конструктивному проведению. Мне хорошо известны основные цели и задачи вашей организации. В бытность министром иностранных дел Республики Казахстан я участвовал в нескольких совещаниях под эгидой ЭСКАТО. Мы открыты к всестороннему взаимодействию с ООН, готовы участвовать во всех мероприятиях этой организации, - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Армида Алисджабана от имени делегации ООН поблагодарила Президента Казахстана за приглашение принять участие в работе Астанинского экономического форума и высказала готовность оказывать всемерную поддержку инициативам нашей страны.

На встрече делегацию ООН также представляли помощник Генерального секретаря ООН, директор Регионального бюро Программы развития ООН для Европы и СНГ Мирьяна Эггер, заместитель исполнительного секретаря структуры «ООН – женщины» Оса Регнер, постоянный координатор ООН, представитель ПРООН в Казахстане Норимаса Шимомура, исполняющий обязанности руководителя субрегионального офиса ЭСКАТО для Северной и Центральной Азии Николай Помощников.

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