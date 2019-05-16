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Байбек дал поручения по Медео

Аким проинспектировал состояние "Лестницы здоровья" в урочище.

Фото : Zakon.kz16 мая 2019, 20:58

Аким Алматы Бауыржан Байбек поручил в кратчайшие сроки провести реконструкцию "Лестницы здоровья" на Медеу, передает Zakon.kz.

Информацию об этом глава акимата южной столицы разместил в своем Instagram-аккаунте.

Уже 40 лет лестницы пользуется огромной популярностью у алматинцев и многочисленных туристов. Сюда приходят семьями, заводят новых друзей, общаются.

- К сожалению, сегодня мы видим, что ступени лестницы сместились, а подпоры осыпаются, создавая неудобства. Работы необходимо производить поэтапно, с созданием условий для людей. При этом будет максимально сохранен изначальный вид лестницы, - считает Байбек.

По многочисленным обращениям алматинцев планируется не менять, а переложить камни, которыми вымощена лестница. Будет обновлена система освещения с использованием энергосберегающих технологий, установлено видеонаблюдение. Появятся новые лавочки, поручни, малые архитектурные формы и др.

Кроме того, будет разработан проект по благоустройству территории перед самой лестницей с созданием смотровой площадки. Уже в течение двух дней будут демонтирована торчащая арматура, выровнены заваливающиеся перила и произведена санитарная очистка участка.


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