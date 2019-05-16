Десятилетний алматинец заблудился в лесу в Бурабае

Полицейские и спасатели оперативно нашли ребенка.

Полицейские и спасатели Акмолинской области нашли заблудившегося в лесу десятилетнего мальчика, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

Инцидент произошел 16 мая в поселке Бурабай. Как рассказали в полиции, дети из разных регионов страны прибыли на территорию курортной зоны для участия в Чемпионате Республики Казахстан по спортивной радиопеленгации и радиомногоборью. Во время состязаний к 15:00 на назначенном месте не оказалось одного из участников, 10-летнего Абылая из г. Алматы. В течение двух часов организаторы искали мальчика самостоятельно, однако, когда поиски не увенчались успехом, обратились за помощью в отдел полиции.

Незамедлительно по тревоге были подняты силы полиции, подразделения по чрезвычайным ситуациям, работники ГНПП "Бурабай". Начальник районного отдела полиции Ербол Жусупов к поискам Абылая призвал волонтеров, общественность и другие правоохранительные органы Всего в поисковых мероприятиях приняли участие 40 полицейских, 30 спасателей, 25 сотрудников ГНПП и около 10 представителей общественного объединения, использовались служебные автомашины и квадрокоптер.

Поисковые группы прочесали территорию лесного массива протяженностью более пяти километров и прибрежную зону.

Через три часа после обращения в полицию пеший наряд в составе стражей порядка и сотрудников ЧС нашел в трех километрах от места проведения игр пропавшего Абылая.

Как оказалось, мальчик заблудился в лесу и не мог найти дорогу обратно. Лишь благодаря грамотно организованным поисковым мероприятиям удалось обнаружить мальчика до захода солнца и избежать возможных тяжелых последствий.

В настоящее время Абылай находится в гостинице. Его состояние удовлетворительное.

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