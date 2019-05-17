Абель Санчес потерял еще одного ученика

И это уже третий подопечный, который ушел от боксера за месяц.

Еще один профессиональный боксер покинул лагерь бывшего тренера казахстанца Геннадия Головкина (38-1-1, 34 КО) Абеля Санчеса, сообщает Vesti.kz.

Решение сменить наставника принял выступающий в первом полусреднем весе американец Алекс Сауседо (28-1, 18 КО). Небитый ранее, он потерпел свое первое поражение в карьере в ноябре прошлого года, проиграв досрочно своему земляку Морису Хукеру бой за титул чемпиона мира по версии WBO.

Напомним, о прекращении сотрудничества с Санчесом Головкин объявил в конце апреля, объяснив свое решение желанием совершенствоваться. Теперь он работает с американцем Джонатаном Бэнксом, который готовит его к поединку с канадцем Стивом Роллсом.

До Головкина в апреле от услуг Санчеса отказался британский проспект супертяжелого веса Джо Джойс (8-0, 8 КО), который под руководством этого тренера провел три боя, в которых одержал три досрочные победы. В двух из них он даже завоевал титулы.

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