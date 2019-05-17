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В Жанаозене раздача бесплатного мороженого обернулось давкой

Люди крыли друг друга матом, толкались и пытались пролезть вперед.

Фото : Pixabay17 мая 2019, 06:00

В Жанаозене в парке аттракционов в честь Дня семьи посетителям раздавали бесплатное мороженое. Доброе начинание обернулось давкой и руганью людей, передает Zakon.kz со ссылкой на ИнАктау.

Мороженое для многих посетителей парка заставило на время забыть о культуре и человечности. Люди крыли друг друга матом, толкались и пытались пролезть вперед. Видео в социальных сетях поделились очевидцы.

- В этой давке люди падали, терялись дети. Мороженое получили только 20-30 человек, остальные нет, но все действо походило на вакханалию. Как будто хлеб в войну раздавали в самое голодное время. Никто под ноги не смотрел, детей давили. Ужас, что творилось, - говорят очевидцы.

- Думали, что получим бесплатное мороженное, а получили по голове от "яжматерей", - жалуются посетители парка.

По информации областного департамента полиции, в очереди за мороженым никто не пострадал.


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