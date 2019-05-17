"Рыльце в пуху". Кадыров ответил на санцкии США

Минфин США внес в список санкций по "закону Магнитского" спецотряд быстрого реагирования "Терек" из Чечни.

Глава Чечни Рамзан Кадыров после внесения членов чеченского спецотряда "Терек" в список санкций США заявил, что Вашингтон продолжает играть в санкции, хотя у самого "рыльце в пуху", сообщает РИА Новости.

Ранее минфин США внес в список санкций по "закону Магнитского" спецотряд быстрого реагирования "Терек" из Чечни, его командира Абузайда Висмурадова и еще четырех россиян: Руслана Геремеева, Геннадия Карлова, Сергея Коссиева и Елену Трикулю.

- США продолжили детские игры в санкции. На совести США миллионы жертв, уничтоженные страны, народы, Корея, Вьетнам, Афганистан, Ирак, Сирия, Ливия. А сколько провокаций, свергнутых правительств, подготовленных главарей террористов наподобие Бен Ладена, не сосчитать. Рыльце в пуху! - написал Кадыров в Twitter.

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