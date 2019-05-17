Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

"Рыльце в пуху". Кадыров ответил на санцкии США

Минфин США внес в список санкций по "закону Магнитского" спецотряд быстрого реагирования "Терек" из Чечни.

Фото : obzor.io17 мая 2019, 06:10

Глава Чечни Рамзан Кадыров после внесения членов чеченского спецотряда "Терек" в список санкций США заявил, что Вашингтон продолжает играть в санкции, хотя у самого "рыльце в пуху", сообщает РИА Новости.

Ранее минфин США внес в список санкций по "закону Магнитского" спецотряд быстрого реагирования "Терек" из Чечни, его командира Абузайда Висмурадова и еще четырех россиян: Руслана Геремеева, Геннадия Карлова, Сергея Коссиева и Елену Трикулю.

- США продолжили детские игры в санкции. На совести США миллионы жертв, уничтоженные страны, народы, Корея, Вьетнам, Афганистан, Ирак, Сирия, Ливия. А сколько провокаций, свергнутых правительств, подготовленных главарей террористов наподобие Бен Ладена, не сосчитать. Рыльце в пуху! - написал Кадыров в Twitter.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты