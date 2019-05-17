В пригородных поселках Атырау гибнут коровы

Результаты анализов выявили вирусную диарею.

В Атырау в пригородных поселках гибнут коровы, передает Казинформ.

- Первая корова в моем хозяйстве ИП "Долголовец" погибла в августе прошлого года, а на днях, 14 мая, - уже девяностая по счету. В основном животные, заболевшие в прошлом году, начали погибать в январе. В результате в этом году погибло около 50 коров. Когда падеж скота начал расти, к кому только я не обращалась, но кругом - бездействие. Мои животные заболели, и я осталась с ними один на один. У меня было 250 голов КРС, сейчас осталось 160.

Результаты анализов выявили вирусную диарею. Заболевание "косит" только КРС, для людей оно не представляет опасности. Долго не могли определить диагноз из-за того, что симптоматика схожа со многими другими заболеваниями. К счастью, часть животных я смогла вылечить антибиотиками, из больных оставалась погибшая на днях корова и есть еще один бычок, но он идет на поправку", - рассказывает руководитель животноводческого хозяйства Ирина Долговец.

По словам Долговец, гибнут животные не только в ее хозяйстве.

- У моих коллег из мелких хозяйств также погибал скот - по 5-10 голов. Трупы животных мы собирали в ямы, потом сами сжигали. Я надеялась и продолжаю надеяться, что ветеринары проведут вакцинацию. Мы понесли материальный ущерб, около 18 млн тенге. Это в среднем по 200 тыс. тенге за голову, - говорит Ирина Долговец.

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