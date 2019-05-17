Стали известны еще шесть участников ЧМ-2020 по хоккею с участием Казахстана

Казахстанцы обеспечили себе место вторыми.

Уже 11 сборных гарантировали себе участие на чемпионате мира-2020 по хоккею в элитном дивизионе, передает Vesti.kz.

Первой туда автоматически, как хозяйка турнира, вышла Швейцария. Второй участницей стала сборная Казахстана, которая досрочно выиграла домашний ЧМ-2019 в первом дивизионе группы А. Следом туда попала Беларусь, занявшая второе место на турнире в Нур-Султане.

После первого дня четвертого тура ЧМ-2019 участие в следующем ЧМ себе официально гарантировали Россия и Германия, а после второго - Канада, Латвия, США, Финляндия, Чехия и Швеция. Все эти сборные даже в случае проигрыша во всех оставшихся играх сохранят место в элите.

Таким образом, на данный момент известно 11 из 16 участников ЧМ-2020, который пройдет с 8 по 24 мая следующего года в Цюрихе и Лозанне. Составы групп Международная федерация хоккея (IIHF) объявит в конце текущего мая, когда закончится ЧМ-2019 в Словакии.

Отметим, что Беларусь и Латвия даже в случае провала на ЧМ-2020 не вылетят в первый дивизион, так как Минск и Рига будут хозяевами ЧМ-2021. Ранее стало известно, что Казахстан может принять ЧМ-2026 в элите.

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