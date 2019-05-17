Свыше 5000 человек собрал IT-фестиваль "Jastar Time" в Усть-Каменогорске

Выбрать лучшую работу среди множества представленных на фестивале оказалось делом непростым.

Свыше пяти тысяч человек собрал в этом году VII IT-фестиваль "Jastar Time", прошедший в Усть-Каменогорске. Каждый кто посетил эту выставку получил возможность не только увидеть все собственными глазами, но и опробовать на себе представленные на ней уникальные технологии, сообщает Zakon.kz.

Следует отметить, что условия для погружения школьников в IT технологии значительно расширены за последние годы благодаря проекту партии "Нұр Отан" по открытию it классов. Ими оснащены все школы области.

Гости фестиваля оценили возможности самодельных роботов, примерили очки виртуальной реальности, полистали инновационные 3D -книги и даже побеседовали с роботом-гидом. Для них также работали живая фото-зона, интерактивная песочница, экран с дополненной реальностью, голограммы с 3D объектами, мобильный планетарий.

Главной особенностью этого фестиваля являлось то, что все представленные разработки были выполненными юными дарованиями Восточного Казахстана, которые таким образом наглядно продемонстрировали свои достижения в области новых технологий.

Более 200 участников презентовали 95 креативных IT-проектов в четырех секторах - "Мейкерство", "Junior Skills", "Startup-проекты", "ClusterPro", а также на робополигоне. Удивительные разработки юных изобретателей оказались не только необычными, но при этом весьма актуальными и полезными.

Так, Михаил Середа и Иван Грошев из Бескарагая придумали аппарат для подводных исследований с дистанционным управлением. Особое впечатление произвели модели роботов-поводырей и роботов-мусоросборщиков. А учащиеся лицея "Жас Улан" из города Семея Дильдар Нурсултан и Ансар Хусаинов придумали собственную модель экзоскелета. Ее уникальная технология позволяет спасателям заменять сразу десятерых человек в спасении пострадавших.

Высокую оценку представленным проектам дал аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов. Он особо отметил два из них - проект робота-манипулятора, авторами которого стали ученики областной спецшколы-лицея для детей, одаренных в физике, математике и информатике Никита Пятков, Вячеслав Трегуб и Искандер Чадоев. Этот проект Даниал Ахметов порекомендовал предложить промышленным гигантам региона, заметив, что такой робот будет незаменим в шахтах, в сложных условиях добычи металлов.

Также его заинтересовала работа Даны Аримжановой из Зайсана. Ее приложение "Преобразователь казахско-латинских букв", работает даже без Интернета, что актуально для сельской местности. Хочется особо подчеркнуть, что практическое применение найдется каждому проекту, представленному на выставке. Причем, многие из них уже прошли апробацию. Например, программа "Пчеловод" Ботагоз Бексеитовой, применяемую для упрощения учета данных на пасеках используют производители меда Казахстана, Кыргызстана и России.

- Разрабатывая свои темы, вы формируете новые знания, а наряду с ними свое и наше будущее, - подчеркнул в своем обращении к юным изобретателям Даниал Ахметов. - Вы на правильном пути! Я считаю, что этот фестиваль станет ярким событием и откроет новые возможности для нашей креативной молодежи.

Выбрать лучшую работу среди множества представленных на фестивале оказалось делом непростым, потому что каждый проект заслуживал отдельного признания. Тем не менее, жюри определило лучших из лучших.

Гран-при получил ученик средней школы №1 Усть-Каменогорска Али Бердибек за проект "Смарт-колыбель". Уникальная разработка станет настоящей няней для малыша. Она не только начинает качать его при первых звуках плача, но даже оснащена системой подачи молока ребенку.

На 1 месте - проект Надежды Закусиловой из школы №4 Усть-Каменогорска "Портфель 21 века". Девочка оцифровала все учебники за 5 класс. Теперь ее одноклассникам не нужно носить тяжелые рюкзаки, все находится в электронном варианте.

Компьютерная игра "Тенге алу" Алишера Маулетова и Ильяса Закарьянова из многопрофильной гимназии имени Шакарима в Семее завоевала 2 место. Третье место жюри присудило Кымбат Женискан из Восточно-Казахстанского государственного университета им. С.Аманжолова за логопедический тренажер.

Осенью в областном центре планируется проведение международного IT-Форума. Как и в прошлом году, юным школьникам и студентам, а также It-компаниям за лучшие проекты, представленные на нем, будут вручены гранты на разработку прикладных решений для развития экономики и социальной сферы региона.

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