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Чего ждать от погоды 17 мая в Казахстане

Местами по республике ожидаются гроза, туман, усиление ветра, возможен град. На юге местами ожидается пыльная буря, на севере - шквал.

Фото : pixnio.com17 мая 2019, 09:03

С прохождением атмосферных фронтов местами возможны осадки, на юго-востоке, центре и востоке погода без осадков, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Местами по республике ожидаются гроза, туман, усиление ветра, возможен град. На юге местами ожидается пыльная буря, на севере - шквал.

В Костанайской области местами туман, днем на большей части ветер 15-20 м/с. В Северо-Казахстанской области днем – шквал, на большей части усиление ветра 15-20, местами порывы 23-28 м/с, местами возможен град. В Кызылординской области - шквал, пыльная буря, ветер 15-20, порывы 23-28 м/с, возможен град. В Жамбылской области усилится ветер 15-20, утром и днем порывы 23 м/с. В Западно-Казахстанской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, возможен град. В Атырауской области ночью и утром – туман, днем – ветер 15-20 м/с. В Алматинской, Туркестанской, днем в Акмолинской областях местами усилится ветер 15-20 м/с. В Мангистауской, ночью в Павлодарской, ночью и утром в Восточно-Казахстанской областях ожидается туман.

В Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях сохраняются заморозки 1-8 градуса, в Акмолинской, Алматинской - местами заморозки 3 градуса.

В Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Нур-Султане 17 мая будет частично облачно, 21 градусов тепла.

В Алматы будет частично облачно, 17 градусов тепла.

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.


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