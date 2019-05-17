В РК ввели в эксплуатацию 14 новых общежитий всего за три месяца

Министерство образования и науки обещает сдать в этом году 29 общежитий на более чем 9 тысяч мест.

В первом квартале текущего года в эксплуатацию ввели 14 общежитий. Для сравнения: в аналогичном периоде годом ранее было сдано 9 зданий такого типа, сообщает Zakon.kz со ссылкой на energyprom.kz.

Наибольшая общая площадь сданных в эксплуатацию общежитий пришлась на Атыраускую область: 7,2 тыс. кв. м. На втором месте ВКО — 5,5 тыс. кв. м (в 4 раза больше, чем в аналогичном периоде годом ранее), на третьем — Алматы: 3 тыс. кв. м (в 2,3 раза больше, чем в прошлом году).





В то же время, как отмечается, общая площадь введенных зданий сократилась: в текущем году она составила 21,4 тыс. кв. м, в прошлом — 39,7 тыс. кв. м. Полезная площадь общежитий сократилась с 24,2 тыс. до 12,9 тыс. кв. м. Кубатура (строительный объем новых зданий) также сократилась — с 112,8 тыс. до 61,9 тыс. куб. м. Фактическая стоимость строительства составила 3,7 млрд тг, против 11,9 млрд тг в первом квартале 2018-го.

Вице-министр образования и науки РК Бибигуль Асылова на апрельской пресс-конференции по итогам заседания Правительства РК сказала, что в текущем году будут сданы в эксплуатацию 29 общежитий на 9196 мест. Как отметила вице-министр, в целом стоимость проекта по строительству общежитий составляет 152 млрд тенге. На сегодняшний день проект полностью обеспечен финансированием. Общежития будут расположены практически во всех регионах.

Бибигуль Асылова подчеркнула, что перед началом реализации проекта были проанализированы потребности по регионам. На сегодняшний день они составляют 91 тыс. мест, из них 68 тысяч — по вузам и 23 тысячи — по колледжам. Наибольшая потребность зафиксирована в Алматы (31 тыс. мест), Нур-Султане (17 тыс.) и Шымкенте (8,4 тыс. мест).

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!