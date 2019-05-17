Автор стеклянной пирамиды Лувра скончался в возрасте 102 лет

Сооружение, строившееся с 1985 по 1989 год, стало одни из символов Парижа.

Американский архитектор китайского происхождения Юймин Бэй скончался в возрасте 102 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на Al-Jazeera.

Уроженец китайского Гуанчжоу Юймин Бэй переехал в США в 1935 году. В 1983 году он стал лауреатом Притцкеровской премии - ежегодной награды, которая считается аналогом Нобелевской премии в мире архитектуры.

Визитной карточкой архитектора считается стеклянная пирамида Лувра, которая служит главным входом в музей. Сооружение, строившееся с 1985 по 1989 год, стало одни из символов Парижа наряду с Эйфелевой башней.

В 2018 году число посетителей Лувра превысило 10 млн человек, что является рекордом. Лувр - один из старейших музеев с богатой историей коллекционирования художественных и исторических реликвий Франции, начиная со времен династии Капетингов и до наших дней. В Лувре собиралось все, этот музей можно назвать универсальным. Его коллекции покрывают огромные географические и временные пространства: от западной Европы до Ирана через Грецию, Египет и Ближний Восток; с античности до 1848 года. Европейское искусство новейшего периода времени — с 1848 года и до наших дней — представлено в Музее Орсе и Центре Жоржа Помпиду, а азиатское выставляется в музее Guimet. Искусство Африки, Америки и Океании экспонируется в музее набережной Бранли.

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