Казахстан предоставит в ООН отчет по достижению ЦУР
В Глобальном индексе мира Казахстан занял 17 место.
Фото : zakon.kz17 мая 2019, 10:23
Казахстан представит добровольный отчет по внедрению Целей устойчивого развития в ООН. Об этом в ходе XII Астанинского экономического форума сообщил премьер-министр Аскар Мамин, передает корреспондент Zakon.kz.
- Наша страна достигла 17 место в Глобальном индексе мира. Очень важно, что многие из целей устойчивого развития и инициативы по ним глубоко интегрированы с нашими стратегическими документами. Правительство оказывает серьезную поддержку инициативам ООН в рамках ЦУР. Первые несколько месяцев внедрения ЦУР мы собираемся предоставить на политическом уровне в Нью-Йорке наш первый добровольный отчет. Он показывает, как мы планируем усилить уровень устойчивости и инклюзивности, - сообщил Мамин.
Он выразил глубокую благодарность заместителю генерального секретаря ООН Армиде Салсие Алишахбане, добавив, что правительство Казахстана полностью поддерживает ООН по вопросам качества, равенства экологии мира и справедливости в мире.
- Большинство целей устойчивого развития очень тесно вплетены с наиболее важной государственной стратегией. В данный момент более 80 % индикаторов ЦУР отражены в государственных планах и стратегиях развития образования, социального, здравоохранения и прочих, - сказал премьер-министр.
Айша Тулеубекова, Нур-Султан
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4969943-0c65e6d2ac0ee4b96ebb817dc3a38acc
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...