Казахстан предоставит в ООН отчет по достижению ЦУР

В Глобальном индексе мира Казахстан занял 17 место.

Казахстан представит добровольный отчет по внедрению Целей устойчивого развития в ООН. Об этом в ходе XII Астанинского экономического форума сообщил премьер-министр Аскар Мамин, передает корреспондент Zakon.kz.

- Наша страна достигла 17 место в Глобальном индексе мира. Очень важно, что многие из целей устойчивого развития и инициативы по ним глубоко интегрированы с нашими стратегическими документами. Правительство оказывает серьезную поддержку инициативам ООН в рамках ЦУР. Первые несколько месяцев внедрения ЦУР мы собираемся предоставить на политическом уровне в Нью-Йорке наш первый добровольный отчет. Он показывает, как мы планируем усилить уровень устойчивости и инклюзивности, - сообщил Мамин.

Он выразил глубокую благодарность заместителю генерального секретаря ООН Армиде Салсие Алишахбане, добавив, что правительство Казахстана полностью поддерживает ООН по вопросам качества, равенства экологии мира и справедливости в мире.

- Большинство целей устойчивого развития очень тесно вплетены с наиболее важной государственной стратегией. В данный момент более 80 % индикаторов ЦУР отражены в государственных планах и стратегиях развития образования, социального, здравоохранения и прочих, - сказал премьер-министр.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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