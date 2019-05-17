В РК изменили правила ввоза и вывоза редких видов животных и рыб

Речь идет о животных, находящихся под угрозой исчезновения.

Приказом министра сельского хозяйства от 22 апреля 2019 года внесены изменения и дополнения в Правила выдачи административным органом разрешений на ввоз на территорию РК и вывоз с территории РК видов животных, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, передает Zakon.kz.

Так, говорится, что для получения научного заключения на ввоз, вывоз образцов заявитель в бумажной форме направляет в научную организацию:

- заявление на получение научного заключения на ввоз, вывоз образцов специальной по форме;

- при ввозе образцов на территорию РК копию разрешения на экспорт или сертификат на реэкспорт в случае, если образец включен в приложения 1, 2, 3 Конвенции;

- копию разрешения на охоту, в случае изъятия видов животных, их частей и дериватов, из природной среды обитания на территории республики;

- при ввозе на территорию и (или) вывозе с территории РК ловчих хищных птиц фотографий с кольцами (микрочипы), а также копию паспорта ловчей хищной птицы;

- при ввозе на территорию и (или) вывозе с территории РК образцов копию контракта или договора между экспортером и импортером, подтверждающего намерения о совершении данного действия, а также документ в котором представлены сведения о количестве и объеме завозимой и (или) вывозимой продукции, пол, вид продукции и его описание (живая, консервированная, оплодотворенная, криоконсервированная);

- при вывозе с территории РК образцов искусственно выращенных в республике копию уведомления о начале или прекращении деятельности по искусственному разведению животных, виды которых включены в приложения I и II Конвенции и (или) свидетельства о регистрации в административном органе физических и юридических лиц, осуществляющих искусственное разведение животных, виды которых включены в приложения I и II Конвенции, промежуточные акты бонитировки, а также в случае приобретения копии документов о приобретении образцов (накладная, договор, акты).

Для получения разрешения на ввоз, вывоз образцов заявитель посредством веб-портала "электронного правительства" в электронной форме в административный орган направляет:

- заявление на получение разрешения на ввоз, вывоз образцов в форме электронного документа, удостоверенное ЭЦП заявителя;

- электронную копию контракта или договора между экспортером и импортером, подтверждающего намерения о совершении данного ввоза и (или) вывоза, за исключением лиц, осуществляющих ввоз и (или) вывоз в личных целях;

- при ввозе образцов на территорию РК электронную копию разрешения на экспорт или сертификата на реэкспорт в случае, если образец включен в приложения 1, 2, 3 Конвенции;

- электронную копию заключения научной организации;

- электронную копию документа, подтверждающего уплату в бюджет государственной пошлины за выдачу разрешений на ввоз и вывоз редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и осетровых рыб, а также их частей и дериватов, за исключением оплаты через ПШЭП;

- электронную копию разрешения на охоту, в случае изъятия видов животных, их частей и дериватов, из природной среды обитания на территории Казахстана.

Административный орган регистрирует поступившее заявление на получение разрешения на ввоз, вывоз образцов и прилагаемые к ней документы на портале в течение одного рабочего дня (если заявление принято после 18.00 часов или в субботу, то исчисление срока для заявителя начинается на следующий рабочий день) и в течение трех рабочих дней со дня поступления рассматривает документы и подготавливает разрешение.

В течение двух рабочих дней с момента получения документов административный орган проверяет полноту представленных документов. В случае установления факта неполноты представленных документов в указанные сроки дает мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления.

Административный орган отказывает в дальнейшем рассмотрении заявления по следующим основаниям:

- установление недостоверности документов, представленных заявителем для получения разрешения, и (или) данных, содержащихся в них;

- несоответствие услугополучателя и (или) представленных материалов, объектов, данных и сведений, необходимых для оказания государственной услуги требованиям настоящих Правил;

- в отношении заявителя имеется вступившее в законную силу решение (приговор) суда о запрещении деятельности или отдельных видов деятельности, требующих получения разрешения;

- в отношении заявителя имеется вступившее в законную силу решение суда, на основании которого заявитель лишен специального права, связанного с получением разрешения.

Приказ вводится в действие по истечении 21 календарного дня после дня его первого официального опубликования.

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