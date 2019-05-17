Российский певец Сергей Лазарев вышел в финал "Евровидения"

Конкурсную песню сочинил Филипп Киркоров.

Певец Сергей Лазарев, представляющий в 2019 году Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение", прошел в финал, передает сайт "Известия".

16 мая он выступил во втором полуфинале с песней Scream. Артист вышел на сцену под номером 13. Стоит отметить, что на сцене зрители увидели сразу несколько Сергеев Лазаревых. Добиться иллюзии помогли зеркала и специальные мониторы. В написании песни Scream и постановке номера для Сергея Лазарева участвовал Филипп Киркоров.

Зрители и жюри оценили по достоинству выступление россиянина, и, по результатам голосования, он вышел в финал, который состоится 18 мая. Вместе с ним за победу в конкурсе продолжат борьбу Швейцария, Швеция, Нидерланды, Албания, Мальта, Дания, Норвегия, Азербайджан и Северная Македония.

Конкурс песни "Евровидение" проходит ежегодно, начиная с 1956 года, и является одним из самых популярных неспортивных мероприятий в мире, с аудиторией до 600 млн зрителей. Владельцем всей интеллектуальной собственности, производящейся в рамках конкурса, является Европейский вещательный союз.

В конкурсе участвует по одному представителю от каждой из стран-членов ЕВС, которые подали заявки на участие. Фестиваль проходит в прямом эфире. От каждой страны может участвовать один представитель (солист или музыкальный коллектив), исполняющий песню длительностью не более трёх минут. Во время выступления на сцене должно выступать не более шести артистов одновременно. После выступления всех участников наиболее популярная песня определяется путём голосования телезрителей и жюри, в котором участвуют все страны, выступавшие в финале и полуфинале.

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