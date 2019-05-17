Тимур Кулибаев назначен членом комиссии МОК

Первый раз он был назначен в апреле 2017 года.

Глава международного Олимпийского комитета доктор Томас Бах направил письмо-поздравление в адрес президента НОК Казахстана Тимура Кулибаева о его назначении в комиссию МОК по связям с общественностью и социальному развитию через Спорт (Public Affairs and Social Development through Sport Commission, PASD), передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Национального Олимпийского комитета Казахстана.

- Мне приятно назначить вас в качестве члена комиссии PASD. Благодарю вас за ценное сотрудничество и надеюсь на скорую встречу, - пишет в письме Бах.

Раннее данная комиссия называлась комиссия по международным отношениям. Основные функции комиссии PASD заключаются консультировании МОК по проведению сессий МОК, исполнительного комитета организации и президента МОК по стратегиям продвижения роли спорта и Олимпизма в мире, развитию Олимпийского движения, сотрудничеству с ООН и другими организациями по развитию мира в и за пределами Игр.

Стоит отметить, что президент НОК Казахстана в первый раз был назначен членом этой комиссии в апреле 2017 года. В августе 2018 года глава МОК повторно назначил Кулибаева в PASD после пересмотрения ее состава. А в 2019 году, учитывая необходимость соблюдения гендерного и континентальных равенств в мире Олимпийского движения, состав комиссий МОК был пересмотрен Томасом Бахом совместно с председателями. Теперь, комиссия PASD состоит из 10 женщин и 18 мужчин.

Среди них - члены Исполкома МОК, главы НОКов, руководители международных федераций и спортивных организаций, в том числе, глава Международной Ассоциации легкоатлетических федераций IAAF Себастьян Коэ и президент Международной федерации триатлона ITU Марисоль Касадо. Отметим, что председателем Комиссии является член МОК Морено Луис Альберто (Колумбия), являющийся также главой Межамериканского банка развития и членом правления Фонда Всемирного экономического форума.

Планируется, что 24 мая глава НОК Казахстана примет участие в 78-ом заседании Исполнительного комитета Ассоциации Национальных Олимпийских комитетов АНОК в олимпийской столице Лозанне (Швейцария).

Напомним, что на Генеральной Ассамблее АНОК в конце прошлого года Кулибаева избрали членом Исполнительного комитета АНОК на период до 2022 года. Кандидатуры рассматривались среди всех 206 НОКов мира. В состав Исполнительного комитета вошли 24 ключевых спортивных функционера олимпийского движения, выдвинутых континентальными ассоциациями. Тимур Кулибаев является также вице-президентом Олимпийского Совета Азии, и был переизбран на этот пост в марте этого года.

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