Правила выдачи прокатного удостоверения на фильмы утвердили в РК

Выдача прокатного удостоверения уполномоченным органом осуществляется бесплатно.

Министр культуры и спорта РК своим приказом от 3 мая 2019 года утвердил Правила выдачи прокатного удостоверения на фильмы, передает Zakon.kz.

Для получения прокатного удостоверения заявителю необходимо представить через веб-порталы "электронного правительства" следующие документы и материалы:

- заявление в форме электронного документа, удостоверенного электронной цифровой подписью заявителя;

- электронные копии документов, подтверждающих право заявителя на фильм или его использование (к документам на иностранном языке прилагаются нотариально засвидетельствованные копии на казахском и (или) русском языках);

- аннотация фильма, содержащая информацию о фильме, с описанием всех имеющихся сцен для определения возрастной категории;

- сведения о произведениях, используемых в фильмах, произведенных в Казахстане.

Заявление на получение прокатного удостоверения рассматривается в течение семи рабочих дней со дня поступления в уполномоченный орган в сфере кинематографии. По итогам рассмотрения заявления уполномоченный орган принимает одно из следующих решений:

- выдать прокатное удостоверение после регистрации фильма в Государственном реестре фильмов;

- мотивированный ответ об отказе в выдаче прокатного удостоверения.

Прокатное удостоверение оформляется в форме электронного документа, удостоверенного электронной цифровой подписью уполномоченного лица уполномоченного органа, направляется в личный кабинет заявителя на портал. Выдача прокатного удостоверения уполномоченным органом осуществляется бесплатно.

Уполномоченный орган может оказать в выдаче прокатного удостоверения по следующим основаниям:

- предоставление заявителем недостоверной или искаженной информации;

- непредставление заявителем соответствующих документов и материалов;

- в случае, если содержание фильма направлено на пропаганду или агитацию насильственного изменения конституционного строя, нарушения целостности республики, подрыва безопасности государства, разжигания социальной, расовой, национальной, религиозной, сословной и родовой розни, культа жестокости и насилия, а также порнографии;

- в случае, если фильм не на казахском языке не дублирован либо не субтитрирован, либо не обеспечен закадровым переводом на казахский язык, за исключением фильмов ограниченного проката;

- в случае, если в фильме, произведенном в РК, другие языки, применяемые вместе с казахским языком, не субтитрированы либо не обеспечены закадровым переводом на казахский язык, за исключением фильмов ограниченного проката.

В случаях, если уполномоченный орган в установленные сроки не выдал прокатное удостоверение либо не представил мотивированный отказ в выдаче прокатного удостоверения, то с даты истечения сроков их выдачи прокатное удостоверение считается выданным.

Уполномоченный орган не позднее двух рабочих дней с момента истечения срока выдачи прокатного удостоверения выдает соответствующее прокатное удостоверение.

Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования (15 мая).

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!