2 вертолета, 53 машины и 91 человек тушат горящий мусорный полигон под Алматы

Работы возобновили с раннего утра.

Тление отходов на мусорном полигоне под Алматы все еще продолжается. Об этом сообщили в КЧС МВД РК, передает Zakon.kz

Ведомство отчиталось, что работы по ликвидации тления отходов на мусорном полигоне пожарными автоцистернами, водовозами и специальной техникой продлились до 03:00 часов 17 мая и возобновились с 06:00 часов того же дня..

- На данный момент ведется работа по проливке мест тления водой и засыпке глиной по периметру очага возгорания. С 07:00 часов два вертолета с водо-сливными устройствами произвели 30 сбросов, общим объемом 90 куб.м воды. Также на месте используется Квадрокоптер Матрица-600 (дрон) для постоянного аэровизуального мониторинга места возгорания. В ликвидации всего задействовано 2 вертолета, 53 единиц техники и 91 человек: ДЧС Алматинской области (17 сотрудников и 4 ед. техники), ДЧС Алматы (18 сотрудников и 5 ед. техники), АО "Казавиаспас" КЧС (вертолет КА-32), МИО г.Алматы (4 работника и 4 ед. техники), Служба спасения Алматы (вертолет МИ-8, 13 работников и 10 ед. техники), ЦМК г.Алматы (3 работника и 1 ед. техники), ТОО "KAZ Waste Conversion" (36 работников и 29 ед. техники. Работы продолжаются, - сообщили в КЧС МВД РК.

Ранее мы показали, что происходит на месте происшествия.

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