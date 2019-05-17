Новые стандарты в сфере строительства и ЖКХ обсудили на АЭФ-2019

С целью создания комфортных условий для населения повышаются требования к качеству возводимого жилья.

Первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев в ходе панельной сессии в рамках АЭФ рассказал о градостроительных решениях с применением современных технологий и цифровизации строительной отрасли в Казахстане.

По его словам, за последние 20 лет численность населения выросла более, чем на 3 млн человек. Наблюдается активизация процессов урбанизации в среднем по стране на 57%.

- Мы предусмотрели развитие 4-х агломераций с центрами в городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент и Актобе, развитие малых и моногородов, сельских и приграничных территорий. Для этого внедряем новую систему региональных стандартов для населенного пунктов – города и сельские населенные пункты, включающие инфраструктуру, социальную услуги, зеленую инфраструктуру, "безбарьерную" среду для лиц с ограниченными возможностями, - сказал К.Ускенбаев.

С целью создания комфортных условий для населения повышаются требования к качеству возводимого жилья с применением современных технологий и оснащение их системами интеллектуального управления.

- Для этого в строительной отрасли мы обеспечиваем переход на систему Еврокодов взамен устаревших СНИПов. Также идет внедрение технологий информационного моделирования строительных объектов, автоматизация контроля за качеством строительства, цифровизация жилищно-коммунального сектора через информационную систему е-Шаңырақ, - подчеркнул он.

Главной целью системы Е-SHANYRAQ является управление своим домом самими жильцами. В системе жители смогут проверять корректность начислений и расчетов, вести мониторинг деятельности своей управляющей организации, подавать обращения по проблемам жилищно-коммунального хозяйства, контролировать расходы и доходы по дому.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!