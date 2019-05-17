Доллар слегка подешевел на торгах
В обменниках доллар покупают/продают по 379,1-380,5 тенге.
Фото : youtube.com17 мая 2019, 11:41
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс доллара США составил 378,77 тенге за доллар (-0,17 тенге), объем торгов – 124,35 млн долларов (+67 790 тыс. USD).
Средневзвешенный курс китайского юаня составил 54,6200 тенге за юань (-0,2392 тенге), объем торгов – 300 тыс. юаней (-680 тыс. юаней).
В обменниках курс доллара – 379,1-380,5 тенге, евро - 423,7-425,7 тенге, рос.рубля - 5,86-5,91 тенге.
В торгах принял участие 21 член KASE.
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