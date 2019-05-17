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Доллар слегка подешевел на торгах

В обменниках доллар покупают/продают по 379,1-380,5 тенге.

Фото : youtube.com17 мая 2019, 11:41

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США составил 378,77 тенге за доллар (-0,17 тенге), объем торгов – 124,35 млн долларов (+67 790 тыс. USD).

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 54,6200 тенге за юань (-0,2392 тенге), объем торгов – 300 тыс. юаней (-680 тыс. юаней).

В обменниках курс доллара – 379,1-380,5 тенге, евро - 423,7-425,7 тенге, рос.рубля - 5,86-5,91 тенге.

В торгах принял участие 21 член KASE.


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