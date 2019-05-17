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В Атырауской области не хватает педагогов

Приглашайте нужные кадры в наш регион - Ногаев.

Фото : РСК Атырауской области17 мая 2019, 12:07

Аким Атырауской области Нурлан Ногаев поручил руководителям управления образования активизировать работу по привлечению педагогических кадров. На сегодняшний день учебным заведениям региона требуется 472 преподавателя. В основном, для русскоязычных школ, передает Региональная служба коммуникаций Атырауской области.

- Мы работаем над этим вопросом. Посетили вузы ряда областей. В этом году ожидается прибытие 174 молодых специалистов, - уточнила исполняющий обязанности руководителя управления образования Атырауской области Жансулу Туремуратова.

Аким региона Нурлан Ногаев сказал что в случае необходимости привлекать квалифицированных педагогов с других областей Казахстана.

- Приглашайте нужные кадры в наш регион. Мы готовы создать им необходимые условия, обеспечить их жильем. Это касается и директоров школ. Объявляйте конкурс, ставьте профессиональные кадры. Никто не будет вам мешать и создавать препятствия, - подчеркнул глава региона.

Также, как отметил аким области работу по поискам кадров должно вести не только управление образования но и акимы всех уровней. Только в этом случае проблема найдет свое решение.
Помимо этого глава региона поручил обратить внимание на своевременное завершение ремонтов в учебных заведениях, подчеркнув что их проведение не должно влиять на учебный процесс.

Была затронута тема и летних каникул – Нурлан Ногаев поручил максимально занять детей в учебное время в детских образовательных лагерях в тех районах где для этого есть благоприятные природные условия.


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