Долги по зарплате в Таджикистане достигли четырех миллионов долларов

Самая низкая зарплата зафиксирована у работников сельского хозяйства.

Общая сумма задолженности по заработной платы с учетом прошлых лет в Таджикистане по состоянию на начало апреля 2019 года составила свыше 40,2 млн сомони (более $4,2 млн), передает Таджикское телеграфное агентство.

- Самая высокая задолженность в реальном секторе экономики сохраняется в секторе добычи полезных ископаемых и строительства – свыше 12,8 млн сомони ($1,3 млн), в обрабатывающем производстве – 6,3 млн сомони ($688 тыс.), сельском хозяйстве, охоте и рыболовстве – более 3 млн сомони ($318 тыс.), - сообщает издание.

Самая низкая зарплата в реальном секторе экономики в марте текущего года сложилась у работников сельского хозяйства, лесхоза и рыболовства – 586 сомони ($62,1).

Самая высокая зарплата сложилась в секторе добычи полезных ископаемых и строительстве – свыше 2,5 тыс. сомони ($265), обрабатывающем производстве – 1,8 тыс. сомони ($190,8).

По информации visasam.ru, средняя месячная оплата труда рядового сотрудника в Таджикистане не превышала 805 сомони. В переводе на иностранную валюту эта сумма равна ста шестидесяти долларам. На эти деньги достаточно сложно прожить, учитывая даже то, что цены в Таджикской республике весьма приемлемы. Согласно указу президента, все зарплаты поднялись на 20%. Таким образом, сам по себе увеличится необходимый прожиточный минимум. Это прямым образом отразится и на составе потребительской корзины. Если в начале 2018 года средняя заработная плата равнялась 160 долларам, то на начало 2019 года равняется не менее 182 долларов.

Общая сумма внешнего долга Таджикистана на 1 апреля 2018 года составила 2, 859 миллиарда долларов и 770 миллионов на внутренний. Значительная часть долга образовалось от продажи государственных облигаций на международных рынках. Внешний долг Таджикистана за первый квартал текущего года сократился на 20 миллионов долларов.

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