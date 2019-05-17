Назарбаеву рассказали о модернизации судебной системы

Председатель Верховного суда доложил, что на сегодняшний день разработано 15 законопроектов.

Первый Президент Казахстана принял председателя Верховного суда Жакипа Асанова, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Первого Президента РК – Елбасы.

Елбасы был проинформирован о ходе модернизации судебной системы.

Председатель Верховного суда, в частности, доложил, что на сегодняшний день разработано 15 законопроектов, направленных на улучшение качества деятельности судов и повышение доверия населения к работе судей.

В ходе встречи были также обсуждены вопросы исполнения поручений, данных на совещании от 19 ноября 2018 года.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!