Назарбаеву рассказали о модернизации судебной системы
Председатель Верховного суда доложил, что на сегодняшний день разработано 15 законопроектов.
Фото : пресс-служба Первого Президента РК – Елбасы17 мая 2019, 12:56
Первый Президент Казахстана принял председателя Верховного суда Жакипа Асанова, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Первого Президента РК – Елбасы.
Елбасы был проинформирован о ходе модернизации судебной системы.
Председатель Верховного суда, в частности, доложил, что на сегодняшний день разработано 15 законопроектов, направленных на улучшение качества деятельности судов и повышение доверия населения к работе судей.
В ходе встречи были также обсуждены вопросы исполнения поручений, данных на совещании от 19 ноября 2018 года.
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