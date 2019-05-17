Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Директоров школ в Атырауской области избавят от госзакупок

Они должны заниматься вопросами, которые находятся непосредственно в их компетенции - Ногаев.

Фото : РСК Атырауской области17 мая 2019, 13:19

Аким Атырауской области Нурлан Ногаев в ходе совещания с работниками сферы образования сказал, что директора школ должны заниматься своими обязанностями вместо того, чтобы участвовать в сложных процедурах госзакупок, сообщает Региональная служба коммуникаций Атырауской области.

Нурлан Ногаев поручил избавить директоров школ от этого процесса, систематизировав и централизовав процедуры государственных закупок.

– Директора школ должны заниматься вопросами, которые находятся непосредственно в их компетенции. Государственными закупками они заниматься не обязаны, эту работу надо централизовать. Из-за слабого знания сферы государственных закупок в школах нередки факты ошибок, в результате которых в школы поставляются некачественные товары, что в конечном результате влияет на учебный процесс. Есть и другие проблемы. Каждая школа сама определяет поставщика горячего питания. Из-за этого меню в учебных заведениях отличается друг от друга. Родители нередко высказывают претензии. Централизованный подход позволит исправить эту ситуацию, – подчеркнул Нурлан Ногаев.

Первый заместитель акима области Серик Шапкенов отметил, что эта работа ведется. В ближайшее время вопросами государственных закупок директора школ заниматься не будут. Также планируется централизовать вопросы бухгалтерского учета.

– Сейчас все можно отследить в цифровом формате. Нужно создать программу, где все будет прозрачно и доступно. Каждые учитель будет видеть, сколько он работает и сколько получает. Тогда не будет вопросов и трений между работниками по поводу начисления платы за учебные часы, – сказал Нурлан Ногаев.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты