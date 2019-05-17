Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Дарига Назарбаева провела встречу с генсекретарем Всемирной Лютеранской Федерации

Он поблагодарил Казахстан за создание уникальной платформы по продвижению межрелигиозного диалога.

Фото : пресс-служба17 мая 2019, 13:32

Председатель Сената Парламента РК, руководитель Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий Дарига Назарбаева провела встречу с генеральным секретарем Всемирной Лютеранской Федерации Мартином Юнге, передает со ссылкой на пресс-службу Сената.

Назарбаева поблагодарила за постоянную поддержку Астанинского форума, в частности, за стабильное участие представителей Лютеранской Федерации в деятельности межрелигиозного Съезда и его рабочих органов.

Глава Сената сообщила собеседнику о создании Центра Первого Президента Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога. Центр станет важным инструментом в деле продвижения целей и задач Астанинского саммита религиозных лидеров на международной арене и институционализации форума. Дарига Назарбаева предложила лютеранам присоединиться к работе Центра.

Стороны обсудили подготовку к XVIII заседанию Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий, который пройдет в сентябре текущего года, на нем будут обозначены даты и повестка дня следующего Съезда, Совета религиозных лидеров.

Генеральный секретарь Всемирной Лютеранской Федерации поблагодарил Казахстан за создание уникальной платформы по продвижению межрелигиозного диалога, высказал намерение оказывать дальнейшую поддержку астанинскому форуму. Он также проинформировал Назарбаеву о работе и планах Всемирной Лютеранской Федерации, в частности оказываемой поддержке беженцам, сотрудничеству с Организацией Объединенных Наций.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты