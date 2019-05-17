Дарига Назарбаева провела встречу с генсекретарем Всемирной Лютеранской Федерации

Он поблагодарил Казахстан за создание уникальной платформы по продвижению межрелигиозного диалога.

Председатель Сената Парламента РК, руководитель Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий Дарига Назарбаева провела встречу с генеральным секретарем Всемирной Лютеранской Федерации Мартином Юнге, передает со ссылкой на пресс-службу Сената.



Назарбаева поблагодарила за постоянную поддержку Астанинского форума, в частности, за стабильное участие представителей Лютеранской Федерации в деятельности межрелигиозного Съезда и его рабочих органов.

Глава Сената сообщила собеседнику о создании Центра Первого Президента Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога. Центр станет важным инструментом в деле продвижения целей и задач Астанинского саммита религиозных лидеров на международной арене и институционализации форума. Дарига Назарбаева предложила лютеранам присоединиться к работе Центра.

Стороны обсудили подготовку к XVIII заседанию Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий, который пройдет в сентябре текущего года, на нем будут обозначены даты и повестка дня следующего Съезда, Совета религиозных лидеров.

Генеральный секретарь Всемирной Лютеранской Федерации поблагодарил Казахстан за создание уникальной платформы по продвижению межрелигиозного диалога, высказал намерение оказывать дальнейшую поддержку астанинскому форуму. Он также проинформировал Назарбаеву о работе и планах Всемирной Лютеранской Федерации, в частности оказываемой поддержке беженцам, сотрудничеству с Организацией Объединенных Наций.

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