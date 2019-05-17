Сотрудничество Казахстана и ОЭСР обсудили в Нур-Султане

Перед транспортным комплексом стоят новые вызовы.

В рамках Астанинского экономического форума были обсуждены рекомендации ОЭСР по вопросам укрепления и развития транзитного потенциала в странах Центральной Азии.

Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Берик Камалиев, выступая на панельной сессии отметил, что участие в работе АЭФ позволяет быть в курсе современных трендов транспортной политики.

- В целях обеспечения нормативного содержания и сохранности автомобильных дорог, продолжается реализация проектов по внедрению систем взимания платы за проезд. В целом к концу 2022 году протяжённость платных автодорог составит порядка 6,5 тыс. км, что позволит перейти на режим самосодержания, - отметил вице-министр.

По его словам, сегодня перед транспортным комплексом стоят новые вызовы – обеспечить эффективность имеющейся инфраструктуры и увеличить транзитный грузопоток через Казахстан. В этих целях в текущем году создано АО "Казахстанский центр индустрии и экспорта", одним из направлений деятельности которой является развитие и продвижение экспорта, а также транспорта и логистики посредством оказания услуг в проведении анализа и мониторинга продвижения экспорта, в том числе развития транзитного потенциала и транспортной логистики.

- В текущем году мы приступили к разработке новой Госпрограммы развития транспортной инфраструктуры "Нұрлы жол" на 2020-2025 гг. Новая госпрограмма будет направлена на развитие автодорог местной сети, аэропортов, дорожного сервиса и другой транспортной инфраструктуры с учетом аспектов регионального развития. В программе будут учтены рекомендации ОЭСР и МТФ, которые сегодня представят нам партнеры,- подчеркнул Б.Камалиев

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