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К 2022 году цифровые технологии будут внедрены в более чем 100 отечественных предприятий

В Казахстане активно создаются условия для внедрения цифровых технологий в промышленности.

Фото : пресс-служба17 мая 2019, 13:40

Об этом рассказал вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Аманияз Ержанов, выступая на панельной сессии "Индустрия 4.0 и конкурентоспособность Казахстана" в рамках АЭФ-2019.

Ержанов отметил самостоятельно проводимую работу крупными промышленными предприятиями в вопросах цифровизации – Glencore, ArcelorMittal, ERG, Полиметалл, которые реализуют проекты по внедрению технологий четвертой промышленной революции на своих производствах.

- На примере новых производств, где внедрены цифровые технологии мы уже сейчас видим, насколько они помогают повысить эффективность процессов внутри компаний и увеличить их конкурентоспособность. Экономический эффект в 2018 году от реализованных проектов вышеуказанных компаний составил более 50 млн долл. США (20 млрд тенге), - отметил вице-министр.

По его словам, в настоящее время в Казахстане активно создаются условия для внедрения цифровых технологий в промышленности. В текущем году положительный опыт работы крупных системообразующих предприятий будет перенесен в регионы страны. Так, продолжится активная работа по цифровизации более чем 100 предприятий до 2022 года.

- Работа по цифровизации предприятий регионов будет проводиться на площадке технопарка Астана Хаб, где планируется создать Единый портал для поддержки и стимулирования, как промышленных, инновационных, так и стартап проектов. Порталом будет проводиться работа по сбору технологических задач и поиску их решений, акселерации и финансированию проектов, обеспечению необходимой инфраструктурой, - добавил Ержанов.


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