За наклейку автоклуба на машине могут оштрафовать

У полиции позиция такова: размещение информации рекламного характера на автомобиле запрещено.

Автолюбителям, на транспортных средствах которых имеются наклейки о принадлежности к тому или иному клубу, советуют снять их во избежание штрафа. Впрочем, как и любую другую информацию, размещенную на автомобилях – требования трактуются таким образом, что любая наклейка может стать причиной оштрафовать водителя за размещение рекламы, передает Zakon.kz со ссылкой на factum.kz.

Этому требованию уже несколько лет, трактовка любой информации как рекламной может быть оспорена в суде, но для этого необходимо при заполнении протокола понимать, что такое реклама и почему не любая наклейка должна привести к штрафу.

У полиции позиция такова: размещение информации рекламного характера на автомобиле запрещено, за нарушение данного правила водителю грозит штраф в размере 5 МРП, а также снятие госномеров до устранения нарушения.

Полицейские отмечают, размещение рекламы запрещено на стеклах и зеркалах заднего вида, а также на передней и задней поверхностях машины. При этом под закон также попадают и, казалось бы, не совсем рекламные наклейки того или иного автомобильного клуба. Их полицейские советуют снять заранее, чтобы избежать взыскания. Они правы, но вопрос в том, что именно считать рекламой.

– Это все считается рекламой, кто-то товар свой продвигает, услуги, а кто-то свой клуб продвигает, общественное объединение, это все считается рекламой и независимо от размера наклейки на автомобиле будет наказываться штрафом, – пояснил заместитель начальника административной полиции Департамента полиции ВКО Сергей Коваленко.

Данный запрет прописан в ПДД РК в пункте 4.13, который гласит: реклама на транспортном средстве не должна содержать адресов товаропроизводителей, пунктов реализации товаров и услуг, контактных телефонов, адресов электронной почты.

При этом в законе РК "О рекламе" понятие расписано таким образом: "реклама – информация, распространяемая и (или) размещаемая в любой форме с помощью любых средств, предназначенная для неопределенного круга лиц и призванная формировать или поддерживать интерес к физическому или юридическому лицу, товарам, товарным знакам, работам, услугам и способствовать их реализации".

Нанесение рекламы на автомобиль возможно – это регулируется ГОСТ 31306-2005, однако в нем сказано: "нанесение рекламы на АТС могут осуществлять юридические и физические лица, услуги которых должны в установленном порядке пройти процедуру подтверждения соответствия или сертификации в соответствии с действующим порядком".

В законе о рекламе указано: "размещение рекламы на транспортных средствах осуществляется без направления уведомления о размещении наружной (визуальной) рекламы и без взимания платы за размещение наружной (визуальной) рекламы". То есть платить собственник автомобиля за право разместить на нем рекламу не должен. Другое дело, что в том же законе к визуальной рекламе есть и еще одно требование: "реклама на территории Республики Казахстан (за исключением периодических печатных изданий, интернет-ресурсов, информационных агентств) распространяется на казахском и русском языках". То есть визуальная реклама на автомобиле должна быть, как минимум, на двух языках: государственном и русском.

Но, как считает издание, не каждый стикер – реклама. Фактически, наклейка клуба любителей автомобилей определенной марки не должна расцениваться как рекламная информация – она просто извещает, что владелец автомобиля состоит в этом клубе по интересам. А сам клуб – это лишь название, это не официальная организация, членство в ней лишь номинальное и наклейка не призывает к вступлению в клуб.

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