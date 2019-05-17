Человек, который привел Трампа к власти: кто выступит хэдлайнером Евразийского Медиа Форума

Бэннон - человек с активной гражданской позицией.

В состав ключевых зарубежных спикеров XVI Евразийского Медиа Форума вошел Стивен Бэннон - политический деятель из США, являвшийся одним из наиболее влиятельных сотрудников администрации действующего американского президента.

Стивен Бэннон - бывший главный специалист по стратегическим вопросам и старший советник президента США Дональда Трампа.

Бэннон получил степени магистра в области исследования вопросов национальной безопасности Джорджтаунского университета и магистра делового администрирования Школы бизнеса Гарвардского университета.

Он был офицером Военно-морских сил, служил на борту военного корабля США "Пол Фостер" в западной части Тихого океана, в Аравийском море и Персидском заливе. Работал также в Пентагоне в должности специального помощника командующего военно-морскими операциями.

В 2016 году Стивен Бэннон руководил президентской кампанией Дональда Трампа. А в 2017 году занимал в Белом доме пост главного специалиста по стратегическим вопросам и старшего советника президента.

Г-н Бэннон – титулованный режиссер документальных фильмов, бывший исполнительный председатель информационного веб-сайта Breitbart News. Работал специалистом по слияниям и поглощениям в банковском конгломерате Goldman Sachs.

Бэннон - человек с активной гражданской позицией. Он основатель общественного движения "Граждане за Американскую Республику" – некоммерческой организации, поддерживающей экономический национализм; председатель Общества верховенства права, которое занимается расследованием случаев злоупотребления властью. Он был одним из основателей организации "The Movement" в Европе, Южной

Америке и Азии, поддерживающей популистские националистические идеи и политическую активность масс во всем мире.

Является председателем консультативного совета организации "Мы строим стену", чья цель – финансирование строительства стены на южной границе США.

В рамках Евразийского Медиа Форума участие Бэннона ожидается 24 мая в составе панельной сессии "Кризис доверия. Глобальный расклад сил".

Главная задача работы сессии – поиск новой модели построения эффективной и стабильной системы международных отношений.

Помимо Стивена Бэннона, в составе спикеров сессии также примут участие:

- Бенита Ферреро-Вальднер (Австрия) - австрийский государственный и политический деятель, Комиссар ЕС по внешним связям и Европейской политике соседства (2004 -2009 гг)

- Джордж Гэллоуэй (Великобритания) - политик, автор книг, журналист

- Джереми Кеттнер (Германия) - аналитик по глобальным рискам и странам, эксперт по культурной дипломатии, писатель и комментатор

- Марк Сигел (США) - заместитель помощника президента Д. Картера, исполнительный директор Национального комитета Демократической партии (1973 - 1977 гг)

- Михаил Гусман (Россия) - журналист, 1-ый заместитель генерального директора ТАСС

- Стивен Коул (Великобритания), автор и ведущий программ CGTN

Напомним, XVI Евразийский Медиа Форум пройдет с 22 по 24 мая в Алматы на территории отеля The Ritz-Carlton Almaty. Теглайн Форума в нынешнем году - "Мир сегодня: Трансформация реальности?".

В ходе предстоящей конференции планируется обсудить ряд актуальных проблем мирового и регионального масштаба. На повестке дня окажутся проблемы процесса деглобализации, углубляющегося кризиса потребления, а также проблемы международного права и вызовы, сопряженные с расширяющимся использованием искусственного интеллекта.

Также в рамках Форума будут обсуждаться профессиональные темы в сфере медиа - будущее журналистики в цифровом мире и рост влияния блогосферы.

Главная миссия Евразийского Медиа Форума (ЕАМФ) в качестве ведущей независимой диалоговой платформы Центральной Азии - создание условий свободного и открытого диалога политиков, журналистов и экспертов по ключевым проблемам геополитического, экономического, социокультурного развития Казахстана, Евразии и всего международного сообщества.

Официальный сайт.

Генеральный партнер XVI Евразийского Медиа Форума - АО "Самрук-Қазына".

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!